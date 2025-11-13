Obecnie przebywający na Węgrzech polityk PiS stoi w obliczu poważnych zarzutów. Sejm zdecydował o uchyleniu jego immunitetu, co otwiera drogę do postawienia mu 26 zarzutów – w tym dotyczących nielegalnego rozdysponowania środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz finansowania zakupu systemu Pegasus.

Polacy mówią "dość". Sondaż miażdży Ziobrę. Nawet wyborcy Konfederacji są przeciw

W badaniu IBRiS zapytano, czy Ziobro powinien rozważyć scenariusz podobny do Marcina Romanowskiego, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. 56,8 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. Za takim ruchem opowiedziało się łącznie 33 proc. uczestników badania, a 10,1 proc. nie miało zdania.

Poparcie dla ubiegania się o azyl przez byłego ministra różni się wyraźnie w zależności od sympatii politycznych. Wśród wyborców PiS aż 72 proc. jest za takim krokiem, podczas gdy wyborcy Koalicji Obywatelskiej wyrażają aprobatę jedynie w 7 proc. przypadków, a 82 proc. wyraża sprzeciw. Sympatycy Konfederacji w większości (75 proc.) również są przeciwni. Wyborcy Trzeciej Drogi są podzieleni niemal po równo, natomiast elektorat Nowej Lewicy jest niemal jednogłośny – 96 proc. badanych z tej grupy nie widzi uzasadnienia dla azylu dla Ziobry.

Ułaskawienie? Polacy mówią: nie

W drugim sondażu zapytano, czy prezydent Karol Nawrocki powinien skorzystać z prawa łaski wobec Ziobry w razie jego skazania. Tylko 31,9 proc. badanych poparłoby taką decyzję. Przeciwnych ułaskawieniu jest łącznie 53,1 proc. respondentów.

Podziały są tu równie wyraźne. W elektoracie PiS 83 proc. ankietowanych uważa, że Nawrocki powinien ułaskawić byłego ministra. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej ten odsetek spada do zaledwie 3 proc. – 86 proc. jest przeciw. Sympatycy Konfederacji także są bardziej na "nie" (49 proc. przeciw, 15 proc. za). W elektoracie Trzeciej Drogi zdania są podzielone – 38 proc. za, 44 proc. przeciw. Najbardziej jednoznaczni są wyborcy Nowej Lewicy – wszyscy ankietowani z tej grupy sprzeciwiają się aktowi łaski wobec Ziobry.

Oba badania przeprowadzono metodą CATI na próbie 1067 osób w dniach 7–8 listopada 2025 r. przez IBRiS na zlecenie Radia ZET. Wyniki jasno pokazują, że sprawa byłego ministra dzieli opinię publiczną – ale w kluczowych kwestiach, takich jak azyl i ułaskawienie, większość respondentów opowiada się przeciw.

Źródło: RadioZET.PL