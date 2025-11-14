Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Wybór nowego ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu niższej izby, które rozpoczyna się 18 listopada.

Aplikacja Hołowni na komisarza ONZ

Pod koniec września polityk poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ czy obecna mer Paryża.

Stanowisko dla Hołowni – to albo żadne

Według informacji PAP Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie on lobbował poza granicami Polski na rzecz swojej kandydatury. Jeśli jednak nie uda mu się objąć stanowiska w ONZ, rząd nie zamierza zabiegać o inne stanowisko dla Hołowni. Jak zaznaczają źródła dyplomatyczne, polityk nie deklarował chęci starania się o stanowisko ambasadora w jakimkolwiek kraju, są też wątpliwości, czy taka funkcja byłaby odpowiednia dla jego ambicji.

Hołownia: Moje szanse wzrosły

Hołownia ocenił niedawno, że jego szanse na zostanie Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców znacząco wzrosły; podkreślał, że kolejne państwa deklarują poparcie dla jego kandydatury.