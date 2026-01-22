Według relacji Lubońskiego posłanka Leo, wykorzystując nieobecność Śliza, próbowała doprowadzić do wyboru dziewięciu osób – sześciu posłów i trzech senatorów – do Rady Krajowej Delegatów.

Wewnątrzpartyjna rywalizacja wyborcza"

Luboński ocenił, że ta sprawa ma bezpośredni związek z wewnątrzpartyjną rywalizacją wyborczą. Przypomniał, że Rada Krajowa wybiera połowę składu zarządu krajowego partii. Gdyby to głosowanie się odbyło, dziewięć miejsc w Radzie mogliby obsadzić zwolennicy Pauliny Hennig-Kloski – zaznaczył.

Poseł podkreślił, że dzień wcześniej klub otrzymał informację o zamiarze przeprowadzenia takiego głosowania. Luboński relacjonował, że Śliz wyraził na to wstępną zgodę, zastrzegając jednak, że jako przewodniczący musi najpierw uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych swojego teścia, który nagle zmarł. W czwartek Śliz przebywał we Wrocławiu wraz z rodziną.

"Tańczenie na nieszczęściu"

To jest tańczenie na nieszczęściu Pawła Śliza. To, co próbowała zrobić Aleksandra Leo, to jest próba puczu, ponieważ przeprowadzenie głosowania bez Pawła Śliza, to jeden głos mniej w klubie - zauważył Luboński.

Polityk podkreślił też, że Leo formalnie nie miała prawa inicjować takiego głosowania, gdyż dzień wcześniej prezydium klubu podjęło decyzję o odwołaniu jej. Od środy nie jest już wiceprzewodniczącą klubu, lecz zwykłym członkiem prezydium. Nie ma więc kompetencji do podejmowania takich działań i doskonale o tym wie. Została o tym poinformowana po środowym posiedzeniu prezydium, które większością głosów podjęło taką decyzję – doprecyzował Luboński.

O sytuacji, w czwartkowym wpisie na platformie X, informował też wiceszef klubu Bartosz Romowicz. Próba puczu w klubie Polska 2050. Aleksandra Leo poza swoimi uprawnieniami usiłowała wybrać za plecami Pawła Śliza reprezentację klubu w Radzie Krajowej. W czasie kiedy Paweł Śliz zajmuje się bardzo smutnymi rodzinnymi sprawami. Bezrozumne i bezduszne. Nie do takiej polityki szliśmy - podkreślił polityk.

Z kolei poseł Marcin Skonieczka przekazał na X, że klub Polska 2050 w czwartek w „trybie obiegowym”, podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów dziewięciu członków Rady Krajowej Partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Skonieczka wyjaśnił, że zgodnie z podjętą uchwałą, klub wybierze sześciu członków Rady Krajowej spośród posłanek i posłów oraz trzech spośród senatorów. Przypomniał też, że kadencja dotychczasowych delegatów klubu do Rady Krajowej wygasła w środę - 21 stycznia 2026 r.

Hołownia: Opamiętajcie się

Z kolei obecny lider ugrupowania Szymon Hołownia, we wpisie na X napisał, że "spokój i porządek” to nadrzędne wartości w sytuacji, w której "świat codziennie drży w posadach. A klub parlamentarny to nie szlachecki sejmik”. Chaos polaryzacji, która wprowadziła do mojej partii tocząca się kampania wyborcza i śmiertelny bój dwóch frakcji kandydatek, osiągnął apogeum i musi zostać natychmiast opanowany. Obecna sytuacja zagraża nie tylko partii, ale naszej koalicji i przyszłości Polski - dodał Hołownia.

Polityk zwrócił się też do członków partii: Założyłem tę partię, każdego i każdą z Was osobiście wskazałem na wyborcze listy i rządowe stanowiska. Dziś mam do Was proste przesłanie. Opamiętajcie się. Wystarczy - napisał.

W poniedziałek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że do 31 stycznia zostanie powtórzona II tura wyborów na nowego szefa partii; zmierzą się w niej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.