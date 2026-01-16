Rada Krajowa Polski 2050 zdecyduje w piątek, czy powtórzyć drugą turę unieważnionego głosowania na nowego szefa partii, czy przeprowadzić całą procedurę wyborczą od początku. Ponowne rozpisanie wyborów umożliwiłoby start nowym kandydatom, w tym m.in. obecnemu liderowi partii Szymonowi Hołowni.

"Dołożyli coś Szymonowi Hołowni na kolacji u Adama Bielana"

"Nie wiem, czy dołożyli coś Szymonowi Hołowni na tej kolacji u Adama Bielana. Coś mu tam do tego jedzenia dosypali, że on tak trochę się zdezorientował po tej kolacji. Ale naprawdę dzieje się z człowiekiem po tej eskapadzie nocnej coś złego" - mówił Tomasz Trela poseł Lewicy i wiceszef sejmowej komisji do spraw Pegasusa w audycji "Trzy pytania na koniec dnia" u Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Odnosił się do słynnego nocnego spotkania wtedy Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z politykami PiS w prywatnym mieszkaniu europosła tej partii Adama Bielana. Wzbudziło to krytykę Marszałka i jego zachowania.

Reklama

"Chaos w Polsce 2050 po ruchach Hołowni"

Szymon Hołownia wróci do gry? "To by była kompromitacja moim zdaniem i Hołowni i całej Polski 2050" - ocenił Trela. Dodał, że "człowiek, który powiedział, że on nie ubiega się o przywództwo, rozpoczęła się procedura wyborcza. Są po pierwszej turze, druga tura została zawieszona i teraz jakby mieli to robić wszystko od nowa po to, żeby pan Hołownia startował i został szefem partii, to nie wiem czy ta partia jest w stanie się pozbierać z takiego chaosu wewnętrznego na zewnątrz". "Nie wiem czy to ktokolwiek kupi z potencjalnych wyborców" - powątpiewał. Wskazał, że "przyjmuję, że to może był pech, ale jeżeli to było w poniedziałek, no to wychodzi się we wtorek, mówi, że jest problem, powtarzamy w środę wybory, głosujemy. "Ja nie chcę się pastwić nad koleżankami i kolegami. Tylko, że tam głosowało tyle osób, ile jest w mojej lewicowej organizacji w mieście Łodzi. W mieście Łodzi jest tylu członków, ilu w Polsce 2050 w całym kraju głosowało. Naprawdę, to można zrobić" - tłumaczył Trela.

Reklama

"Hołownia dobrze się zapowiadał"

"W moim przekonaniu ten, kto w polityce non-stop, gdzieś aspiruje, zmienia zdanie. Pamiętam słowa, nigdy nie będę ubiegał się o funkcję wicemarszałka. Bach, Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem. Kandydował na szefa wysokiego przedstawiciela w ONZ, nie udało się. I takie kombinowanie, będę, nie będę, może wrócę, może nie" - oceniał wciąż obecnego lidera Polski 2050. Trela ddał, że "na samym początku dobrze się zapowiadał.