Po 16 latach nieprzerwanej władzy Viktor Orban stoi przed wielkim wyzwaniem. W ciągu ostatnich lat Węgry spadły z pozycji jednego z najsilniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej do jednego ze słabszych. Partia TISZA zjednoczyła wcześniej rozdrobnioną opozycję. Prawie połowa Węgrów deklaruje obecnie chęć zmiany rządu.

"Pewna ekstradycja Ziobry i Romanowskiego"

Lider największej węgierskiej partii opozycyjnej TISZA zapowiedział, że jeśli jego frakcja zwycięży w kwietniowych wyborach, politycy PiS, którzy otrzymali od Budapesztu azyl Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną wydani Polsce. "Jeśli nadal tu będą, gdy rząd Tiszy zostanie sformowany, dokonamy ich ekstradycji pierwszego dnia"- powiedział Magyar podczas konferencji prasowej.

Patriarcha Moskwy i Rusi grzmi na wiernych. 'Na takie prośby niebo nie odpowiada'
Patriarcha Moskwy i Rusi grzmi na wiernych. "Na takie prośby niebo nie odpowiada"

Ziobro i Romanowski sami będą chcieli wyjechać z Węgier

Choć Magyar chce ekstradycji Ziobry i Romanowskiego, to według niego politycy Prawa i Sprawiedliwości sami będą chcieli opuścić Węgry. W ocenie lidera TISZA poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości politycy mogą uciec na Białoruś lub do Rosji. "Myślę, że pojadą do Mińska albo do Moskwy" - stwierdził Magyar i dodał, że "na pokładzie samolotu może znaleźć się ktoś jeszcze".

Nadciąga rewolucja w PiS. 'Prezes Kaczyński będzie dyscyplinował polityków'
Nadciąga rewolucja w PiS. "Prezes Kaczyński będzie dyscyplinował polityków"

Budapeszt chce być jak Warszawa

W piątek podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z Magyarem spotkał się premier Donald Tusk. Po spotkaniu Tusk opublikował zdjęcie, na którym widać, jak serdecznie wita się z głównym rywalem Viktora Orbana w kwietniowych wyborach. "Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa" - przekazał premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ziobro do lidera węgierskiej opozycji

Na spotkanie premiera Polski lidera węgierskiej opozycji zareagował Zbigniew Ziobro. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poszukiwany listem gończym były minister sprawiedliwości zarzucił politykom wprowadzanie opinii publicznej w błąd. "Peter, czy powiedziałeś Węgrom całą prawdę? Czy powiedziałeś im, że dziś - dzięki polityce Viktora Orbana - ceny energii na Węgrzech są trzy razy niższe niż w Polsce pod rządami Tuska? Czy opisałeś, jak naprawdę wygląda Polska po dwóch latach jego rządów?" - poinformował Ziobro, przekonując, że w Polsce m.in. rośnie bezrobocie i liczba firm ogłaszających upadłość. "Łatwo jest latać po Europie, spotykać się ze znajomymi z Europejskiej Partii Ludowej, błyszczeć idealnymi uśmiechami do kamer i chłonąć oklaski. Znacznie trudniej jest później spojrzeć swoim ludziom w oczy" - przekazał Ziobro.

Zbigniew Ziobro trafi do aresztu na trzy miesiące? Jest decyzja sądu
Zbigniew Ziobro trafi do aresztu na trzy miesiące? Jest decyzja sądu

Zarzuty wobec Romanowskiego

Marcin Romanowski jest podejrzany o popełnienie 19 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów przy wykorzystaniu środków z funduszu. Po wydaniu przez sąd decyzji o areszcie, a wobec braku możliwości ustalenia miejsca pobytu Romanowskiego, wydano za nim list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Polityk poinformował później, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Sędzia Dariusz Łubowski został odwołany z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego ds. z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O Łubowskim zrobiło się głośno, gdy w grudniu uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, argumentując wówczas, że sytuacja w Polsce przypomina "kryptodyktaturę".

Ziobro ukarany przez sejmową komisję. Co z jego wynagrodzeniem?
Ziobro ukarany przez sejmową komisję. Co z jego wynagrodzeniem?

List gończy za Zbigniewem Ziobrą

W dniu 5 lutego 2026 r. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Wobec powyższego prokurator wydał dziś postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego Zbigniewa Ziobry listem gończym. Prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, gdy był on szefem Ministerstwa Sprawiedliwości, miał popełnić łącznie 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.