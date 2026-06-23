"Poczuł się urażony". Były ambasador RP na Ukrainie zdradza kulisy decyzji Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Według Bartosza Cichockiego, byłego ambasadora RP na Ukrainie, prezydent Ukrainy poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego w sprawach tożsamościowych.

Cichocki, wypowiadając się w Radiu RMF24, ocenił, że obecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku naraziłaby go na trudne pytania. Były ambasador uważa, że jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia w danej kwestii, rozsądnym ruchem jest zrobienie pauzy w aktywności dyplomatycznej.

Co wydarzyło się najpierw?

W przestrzeni medialnej pojawiały się pytania o związek między odebraniem orderu a rezygnacją z wizyty. Cichocki stawia sprawę jasno: decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Oznacza to, że konflikt narastał znacznie wcześniej, niż sugerowałyby to oficjalne komunikaty.

Spór o komunikację

Relacje polsko-ukraińskie obciążają obecnie wzajemne oskarżenia. Marcin Przydacz twierdzi, że proponował stronie ukraińskiej rozmowę telefoniczną, natomiast Kijów utrzymuje, że to oni wyszli z taką inicjatywą, ale spotkali się z brakiem zainteresowania ze strony polskiej.

Bartosz Cichocki podkreśla, że w takich chwilach warto stawiać na transparentność. W takich momentach kontrowersji dobrze jest mówić prawdę – zauważa były ambasador, dodając, że wzajemne zarzuty obu stron jedynie pogarszają sytuację.

Ekspert zwraca uwagę na możliwą strategię prezydenta Nawrockiego. Cichocki podejrzewa, że prezydent chciał wyznaczyć szczytowy moment kryzysu z wyprzedzeniem przed rocznicą wołyńską. W tym scenariuszu konferencja gospodarcza, podczas której miała odbyć się wizyta, stanowiła dla niego drugoplanowe wydarzenie.

Cichocki krytycznie ocenia jednak reakcję polskiej strony na rozwój wypadków. Zauważa, że fala reakcji w Polsce pojawiła się z opóźnieniem ponad tygodnia, co w jego ocenie było czasem zmarnowanym.