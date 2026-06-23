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"Poczuł się urażony". Były ambasador RP na Ukrainie zdradza kulisy decyzji Zełenskiego

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
48 minut temu
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Wołodymyr Zełenski
"Poczuł się urażony". Były ambasador RP na Ukrainie zdradza kulisy decyzji Zełenskiego/Shutterstock
Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku. Jak tłumaczy były ambasador RP na Ukrainie, Bartosz Cichocki, decyzja prezydenta Ukrainy zapadła jeszcze przed oficjalnym odebraniem mu Orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy poczuł się urażony działaniami prezydenta Nawrockiego i nie chce mierzyć się z trudnymi pytaniami dotyczącymi kwestii tożsamościowych.

Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Według Bartosza Cichockiego, byłego ambasadora RP na Ukrainie, prezydent Ukrainy poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego w sprawach tożsamościowych.

Cichocki, wypowiadając się w Radiu RMF24, ocenił, że obecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku naraziłaby go na trudne pytania. Były ambasador uważa, że jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia w danej kwestii, rozsądnym ruchem jest zrobienie pauzy w aktywności dyplomatycznej.

Co wydarzyło się najpierw?

W przestrzeni medialnej pojawiały się pytania o związek między odebraniem orderu a rezygnacją z wizyty. Cichocki stawia sprawę jasno: decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Oznacza to, że konflikt narastał znacznie wcześniej, niż sugerowałyby to oficjalne komunikaty.

Spór o komunikację

Relacje polsko-ukraińskie obciążają obecnie wzajemne oskarżenia. Marcin Przydacz twierdzi, że proponował stronie ukraińskiej rozmowę telefoniczną, natomiast Kijów utrzymuje, że to oni wyszli z taką inicjatywą, ale spotkali się z brakiem zainteresowania ze strony polskiej.

Bartosz Cichocki podkreśla, że w takich chwilach warto stawiać na transparentność. W takich momentach kontrowersji dobrze jest mówić prawdę – zauważa były ambasador, dodając, że wzajemne zarzuty obu stron jedynie pogarszają sytuację.

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Ekspert zwraca uwagę na możliwą strategię prezydenta Nawrockiego. Cichocki podejrzewa, że prezydent chciał wyznaczyć szczytowy moment kryzysu z wyprzedzeniem przed rocznicą wołyńską. W tym scenariuszu konferencja gospodarcza, podczas której miała odbyć się wizyta, stanowiła dla niego drugoplanowe wydarzenie.

Cichocki krytycznie ocenia jednak reakcję polskiej strony na rozwój wypadków. Zauważa, że fala reakcji w Polsce pojawiła się z opóźnieniem ponad tygodnia, co w jego ocenie było czasem zmarnowanym.

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Źródło RMF FM
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiorder
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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