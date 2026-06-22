Dworczyk: ukraiński prezydent spakował order w przesyłkę kurierską

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Europoseł PiS o eskalacji konfliktu Polska-Ukraina

Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pytany był w "Poranku TOK FM", jak ocenia eskalację konfliktu. "Na razie wiemy, że ukraiński prezydent spakował order w przesyłkę kurierską i podobno wysłał na koszt nadawcy, bo jeszcze to najwyższe polskie znaczenie do nas nie trafiło. Oczywiście mamy do czynienia z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były decyzje części ukraińskiego establishmentu polityczno-biznesowego, które zostały w podjęte z pełną świadomością konsekwencji" - mówił w rozmowie z Dominiką Wielowieyską.

"Zełenski mierzy się z problemami w Ukrainie"

Po co Ukraińcy to zrobili? W ocenie Dworczyka powody były dwa, jak "dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna". Pierwsze to ludzie prezydenta Zełenskiego, który mierzy się "z coraz większymi problemami wewnętrznymi na Ukrainie", w tym z aferami korupcyjnymi i spadającym poparciem. "Chodziło o wywołanie tzw. efektu flagi, czyli jednoczymy się wokół lidera, który został »zaatakowany« - tłumaczył europoseł. I ocenił, że po decyzjach dotyczących nadania im. Bohaterów UPA i orderach udało się zjednoczyć Ukrainę pod "czerwono-czarną flagą". Drugie środowisko to ukraińscy nacjonaliści i politycy, którzy uważają, że "budowa nowoczesnej tożsamości ukraińskiej w oparciu o etos OUN-UPA jest dzisiaj najlepszą możliwą drogą", dodał. "Żeby była jasność, u absolutnej większości osób z tego środowiska nie ma to antypolskiego wymiaru. Ta postawa ma wymiar antyrosyjski" - zastrzegł.

Ukraińscy politycy oddają polskie odznaczenia

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.