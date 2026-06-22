Dziennik Gazeta Prawana logo

Dworczyk: ukraiński prezydent spakował order w przesyłkę kurierską

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:44
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Dworczyk
Michał Dworczyk o sprawie odebrania orderu Zełenskiemu/Agencja Gazeta
Rośnie napięcie wokół odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Mamy do czynienia z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich" - powiedział polityk PiS, Michał Dworczyk .

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Ukraiński dyplomata nie oszczędza Polski po aferze z UPA i odebraniu orderu. "Przypomina Rosję"
Ukraiński dyplomata nie oszczędza Polski po aferze z UPA i odebraniu orderu. "Przypomina Rosję"

Europoseł PiS o eskalacji konfliktu Polska-Ukraina

Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pytany był w "Poranku TOK FM", jak ocenia eskalację konfliktu. "Na razie wiemy, że ukraiński prezydent spakował order w przesyłkę kurierską i podobno wysłał na koszt nadawcy, bo jeszcze to najwyższe polskie znaczenie do nas nie trafiło. Oczywiście mamy do czynienia z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były decyzje części ukraińskiego establishmentu polityczno-biznesowego, które zostały w podjęte z pełną świadomością konsekwencji" - mówił w rozmowie z Dominiką Wielowieyską.

Gen. Komornicki o działaniach Ukrainy i sprawie z UPA. "Celowa wrzutka, żeby nas ośmieszyć"
Gen. Komornicki o działaniach Ukrainy i sprawie z UPA. "Celowa wrzutka, żeby nas ośmieszyć"

"Zełenski mierzy się z problemami w Ukrainie"

Po co Ukraińcy to zrobili? W ocenie Dworczyka powody były dwa, jak "dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna". Pierwsze to ludzie prezydenta Zełenskiego, który mierzy się "z coraz większymi problemami wewnętrznymi na Ukrainie", w tym z aferami korupcyjnymi i spadającym poparciem. "Chodziło o wywołanie tzw. efektu flagi, czyli jednoczymy się wokół lidera, który został »zaatakowany« - tłumaczył europoseł. I ocenił, że po decyzjach dotyczących nadania im. Bohaterów UPA i orderach udało się zjednoczyć Ukrainę pod "czerwono-czarną flagą". Drugie środowisko to ukraińscy nacjonaliści i politycy, którzy uważają, że "budowa nowoczesnej tożsamości ukraińskiej w oparciu o etos OUN-UPA jest dzisiaj najlepszą możliwą drogą", dodał. "Żeby była jasność, u absolutnej większości osób z tego środowiska nie ma to antypolskiego wymiaru. Ta postawa ma wymiar antyrosyjski" - zastrzegł.

Ukraińscy politycy oddają polskie odznaczenia

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiMichał Dworczyk
Powiązane
Zełenski, Nawrocki
"Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie". Wołodymyr Zełenski o kulisach konfliktu
Pierścień króla Zygmunta I Starego
Polska odzyskała zrabowane przez Niemców skarby. Cenne zabytki można zobaczyć w Warszawie
Wołodymyr Zełenski
Nieoczekiwany głos z Ukrainy. "Zełenski powinien pojechać do Polski"
Wspólny posiłek, wspólne… scrollowanie. Zaskakujące dane o rodzinnych nawykach
Wspólny posiłek, wspólne… scrollowanie. Zaskakujące dane o rodzinnych nawykach
Keir Starmer
Trzęsienie ziemi w brytyjskiej polityce. Premier rezygnuje i podaje powody
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTłumy pożegnały aktora Janusza Michałowskiego. To powiedział na pogrzebie Borys Szyc »
Zobacz
|
kobieta planuje urlop, wakacje
Trudny quiz ortograficzny. Od 8/12 zaczyna się poziom mistrza
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 1.5 i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Ma silnik 2.8/204 KM. Gwarancja na 1 milion km
Zbliżenie z góry na dłoń wkładającą zielony pistolet paliwowy do wlewu pomarańczowego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na polskich stacjach. Po 22 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wołodymyr Zełenski
Nieoczekiwany głos z Ukrainy. "Zełenski powinien pojechać do Polski"
Brexit
Niemcy: Powrót Wielkiej Brytanii do UE mógłby pokonać nacjonalizm
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj