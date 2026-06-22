Rodzice bardziej uzależnieni od smartfonów niż dzieci?

Przeanalizowano ponad 350 amerykańskich rodzin. Okazało się, że rodzice nie są najlepszym przykładem dla swych pociech. Sami często sięgają po smartfony w towarzystwie swych dzieci, nawet podczas spożywania posiłków. Tymczasem wspólny posiłek jest bardzo ważny dla całej rodziny, w tym szczególnie dla dzieci.

Aż 75 proc. rodziców przyznało, że sięga po smartfona lub inne urządzenie mobilne, takie jak tablet, podczas spożywania posiłków. Dzieci postępują podobnie, lecz nieco rzadziej - podobnie postępuje 70 proc. dzieci w wieku 4-10 lat.

„Codzienne korzystanie z mediów znacznie bardziej wniknęło w nasze życie, aniżeli zdajemy sobie z tego sprawę” – ostrzega jedna z autorek badania prof. Cecilia Sada Garibay z University of Arizona (USA), socjolożka mediów.

Smartfony psują wzajemne relacje rodzinne

Specjalistka w wypowiedzi dla stacji CNN podkreśla, że sięganie po smartfona lub inne urządzenia podczas wspólnego spożywania posiłków psuje wzajemne relacje, nie mówiąc już o tym, że to zły przykład dla dzieci. W wielu krajach, w tym w Polsce, próbuje się ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach, tymczasem złe nawyki w tym zakresie dzieci nabywają już w domach.

Eksperci od lat zwracają uwagę, jak ważny jest wspólny posiłek całej rodziny, dla dzieci jak i rodziców. Nie tylko pozytywnie wpływa na wzajemne relacje oraz stan emocjonalny. Z badań wynika, że dzieci spożywające z rodzicami wspólne posiłki częściej zdrowo się odżywiają, rzadziej mają nadwagę i otyłość, a nawet rzadziej sięgają po używki.

Wspólny posiłek to rytuał, który wzmacnia więzi rodzinne

Zdaniem prof. Anne Fishel z Harvard Medical School, inicjatorki projektu Family Dinner Program, wspólny posiłek jest pewnym rytuałem, który wzmacnia więzi rodzinne. A to z kolei poprawia u dzieci poczucie bezpieczeństwa i tożsamości.

Prof. Cecilia Sada Garibay przyznaje, że są sytuacje, kiedy korzystanie ze smartfonów jest dopuszczalne, a nawet może być korzystne. Tak jest wtedy, gdy rodzice i dzieci wymieniają się zdjęciami lub filmami i je wspólnie komentują albo jednocześnie to samo oglądają. Destrukcyjne jest indywidualne korzystanie z urządzeń mobilnych, bez związku z tym co robią inni. „Często jest tak, że rodzice i dzieci są razem podczas posiłku, lecz każde z nich znajduje się w innym świecie” – twierdzi specjalistka. (PAP)

Zbigniew Wojtasiński