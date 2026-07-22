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Tak Polacy oceniają sytuację w kraju. Gospodarka się broni, polityka zbiera baty

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:57
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Donald Tusk
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w siedzibie KPRM/PAP
Lipiec przynosi wyraźne pogorszenie nastrojów społecznych w Polsce. Najnowsze badania CBOS pokazują, że Polacy patrzą w przyszłość z rosnącym niepokojem, a oceny sytuacji politycznej osiągnęły najniższy punkt w obecnej kadencji rządu.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że w pierwszej połowie lipca zaledwie 28 proc. badanych uważało, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. To spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Odmiennego zdania jest aż 50 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty), a 22 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Krytyczne oceny dominują szczególnie wśród osób w wieku 35–44 lata oraz mieszkańców wsi. Silny wpływ na opinie mają także finanse – aż 76 proc. osób narzekających na swoje warunki materialne negatywnie ocenia ogólną sytuację w państwie. Poglądy mocno dzielą także preferencje partyjne: optymizm panuje głównie wśród zwolenników rządu (KO i Lewica), podczas gdy wyborcy opozycji, zwłaszcza Konfederacji Korony Polskiej, patrzą na rzeczywistość bardzo krytycznie.

Rekordowo zła ocena sceny politycznej

Największe zmiany widać w obszarze polityki. Aż 51 proc. badanych ocenia sytuację polityczną negatywnie (wzrost z 45 proc.), co według ekspertów CBOS stanowi najgorszy wynik w obecnej kadencji rządu. Jedynie 11 proc. ankietowanych uważa ją za dobrą, a 33 proc. określa mianem neutralnej. Polacy tracą też wiarę w poprawę – blisko 29 proc. spodziewa się pogorszenia sytuacji politycznej w ciągu najbliższego roku.

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Gospodarka i portfele Polaków trzymają się mocniej

Mimo politycznego pesymizmu, oceny gospodarki i własnego życia wypadają znacznie lepiej. Choć odsetek pozytywnych ocen sytuacji gospodarczej spadł do 34 proc., to wciąż więcej osób patrzy na polską gospodarkę optymistycznie niż pesymistycznie (30 proc. ocen złych). Pozytywny bilans utrzymuje się nieprzerwanie od maja 2025 roku.

Jeśli chodzi o codzienne życie, 63 proc. ankietowanych deklaruje zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny, a 64 proc. dobrze ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego. Choć w tych kategoriach również zanotowano drobne spadki, Polacy wciąż czują się stabilnie pod względem finansowym.

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Źródło PAP
Tematy: sondażpolitykarządgospodarka
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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