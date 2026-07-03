Dziennik Gazeta Prawana logo

Donald Tusk stawia sprawę jasno. Podał termin. Możliwe "decyzje personalne"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:53
[aktualizacja dzisiaj, 13:13]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Tusk
Donald Tusk podał termin. Możliwe "decyzje personalne"/PAP
"Jeśli do wtorku nie otrzymam precyzyjnych rekomendacji dot. ochrony zdrowia, w środę podejmę decyzje, także personalne" - zadeklarował w piątek premier Donald Tusk. Zaznaczył, że w związku z nieprawidłowościami w ochronie zdrowia oczekuje od NFZ i resortu zdrowia systemowych rozwiązań.

Podczas konferencji prasowej szef rządu zaznaczył, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które "uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami”. Wskazał na trzy problemy: tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Tusk: Możlwie "decyzje personalne"

Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla Ministerstwa Zdrowia zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, (...) a nie od znajomości - powiedział Tusk. To musi się skończyć. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących, precyzyjnych rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne - zaznaczył.

Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Rafał Trzaskowski ogłosił dymisje
Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Rafał Trzaskowski ogłosił dymisje

Donald Tusk powiedział też, że trwają dalsze prace nad centralną e-rejestracją. To system, w którym będą dostępne wszystkie wolne terminy świadczeń, w całym kraju.

Wydałem polecenie, żeby te prace skrócić do minimum. Centralna e-rejestracja, dzięki której będzie transparentna kolejka, musi zacząć działać najpóźniej do końca roku - podkreślił premier.

Premier o sytuacji w Szpitalu Południowym

Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu kominami płacowymi - powiedział w piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji w Szpitalu Południowym.

Szef rządu na konferencji prasowej podkreślił, że wyeliminowanie nadużyć w ochronie zdrowia leży we wspólnym interesie, także lekarzy. Zwrócił się do przedstawicieli tego środowiska o pomoc w naprawianiu sytuacji i nieszukanie konfrontacji.

Centralna rejestracja, która odbierze władzę nad kolejką tym, którzy chcą kolejkę omijać, to jest coś, co możemy wspólnie przeprowadzić szybciej niż to przewidziano. A więc koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek, koniec z niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi - oświadczył Tusk.

Jak zaznaczył, lekarze mają prawo do wysokich zarobków, ale "atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube miliony, bo nadużywają tego systemu”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald Tuskochrona zdrowiapilne
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro kpi z premiera. "Okazał się nawet i tutaj Tusk fajtłapą"
Donald Tusk
Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Chodzi o spór z fundacją Zbigniewa Ziobry
Donald Tusk
Tusk w Gdańsku: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŻandarmeria Wojskowa interweniowała w Akademii Sztuki Wojennej. Zatrzymano Kolumbijczyka »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Omodę, Jaecoo, Chery, BAIC, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Leapmotor B05
Sprzedają 3112 aut dziennie. Nowa marka tnie ceny
Trudny quiz o PRL. Urodzeni po 1990 roku polegną już na starcie. Dla 40 latków i starszych 8/10 to obowiązek
Trudny quiz o PRL. Urodzeni po 1990 roku polegną już na starcie. Dla 40 latków i starszych 8/10 to obowiązek
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj