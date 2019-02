Donald Tusk będzie kandydatem na prezydenta?

Byłby najlepszym kandydatem, który spajałby oczekiwania poszczególnych ugrupowań i większości Polaków. Do tego dochodzi jego znacząca pozycja międzynarodowa. To byłoby przypieczętowanie sukcesu obozu obywatelskiego. Kluczowe jest tutaj poczucie pełnego zwycięstwa. Wtedy mamy cztery lata na to, aby stworzyć coś co nie pozwoli na recydywę PiS.

Czy w takim razie Koalicja Europejska stanowi początek trwałego bytu politycznego? Czy będzie w stanie stworzyć wspólny i spójny rząd?

Nie chcę tu niczego przesądzać. Wielokrotnie powtarzano mi, że w Polsce nie da się zbudować koalicji, bo jest zbyt dużo różnic programowych i personalnych. AWS był przykładem na to, że można wygrać wybory, a potem ulec dekompozycji i osłabić tym samym swój rząd. Jeżeli KE wygra wybory europejskie, to będzie to dobry punkt wyjścia do formułowania programu na jesień. Jeśli będziemy w stanie osiągnąć taki kompromis, w którym każdy będzie czuć się podmiotowo i nie będzie marginalizowany, to wszystko nam się uda.

Nie jest pan typem charyzmatycznego przywódcy. Może pan poprowadzić opozycję do zwycięstwa?

To czas pokaże, czy jestem wystarczająco skuteczny i potrafię stworzyć koalicję, która wygra wybory. Dla mnie przykładem jest los Angeli Merkel, która przejmowała Niemcy, budowała koalicje, przechodziła przez najtrudniejsze wydarzenia ostatnich lat i zrobiła to w dobrym stylu, zapisując się w historii. Ważna jest skuteczność, polityczne doświadczenie i przewidywanie zagrożeń. Nie jest łatwo budować koalicję. Dotychczas w Polsce to w ogóle nie było możliwe. Widzę, że nasi przeciwnicy będą chcieli nas skłócić i zdestabilizować to co stworzyliśmy. Uważam, że moja przyszłość jest tutaj absolutnie trzeciorzędna. Ja chcę abyśmy wygrali wybory. To da mi poczucie satysfakcji. Takie samo odczucie miałem po pierwszej i drugiej turze wyborów samorządowych.

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DGP >>>