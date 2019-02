Cytowany przez stację prezydent mówił: - Jak ich nie przekonam faktami i dowodami. Zobacz pan na moim Facebooku, przecież tam jest, jak wykorzystują Walentynowicz i innych, jak dają jej papiery po to, żeby ze mną walczyła.

- A po co robili to? Po co w stanie wojennym zawieźli papiery Walentynowicz? Bo chcieli mnie wykorzystać (...), żebym ich jakoś tam poparł. Dawali mi stanowiska, pieniądze i wszystko. A ja nie dałem się i wtedy mówią: To my cię załatwimy. I zawieźli Walentynowicz papiery – stwierdził Wałęsa.

TVP Info podało, że "były prezydent zarzekał się, że nigdy nie był agentem". - Nigdy nie donosiłem, to wszystko kłamstwo – zacytowano Wałęsę. Stwierdził on także, że "dzisiaj widać po tych papierach, które Kiszczak niby ogłasza, że Kaczyński z Kiszczakiem żyli w dobrej komitywie".

- Ohyda polega na tym, że żonę Kiszczaka wykorzystano przeciwko mnie, dowożąc papiery w kartonach, a ona to potwierdziła - przywołuje TVP Info słowa Wałęsy.

TVP Info podało, że Instytut Lecha Wałęsy poinformował w zeszłym tygodniu, iż były prezydent zamierza skierować wezwania przedsądowe wobec kilkunastu osób za nazwanie go Tajnym Współpracownikiem służb PRL "Bolkiem".

Przypomniano, że "w lutym 2016 r., w wyniku przeszukania prokuratorów IPN w domu zmarłego byłego szefa komunistycznego MSW gen. Czesława Kiszczaka znaleziono teczki TW Bolka". Portal poinformował, że w styczniu 2017 r. IPN podał, iż "z opinii biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, dotyczącej teczki personalnej i teczki pracy TW Bolek i zawartych w nich dokumentów z lat 1970-76, wynika, że zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy oraz przeważającą część doniesień, podpisał własnoręcznie Wałęsa".

"Wałęsa skomentował też obecną sytuację w Polsce, odnosząc się do czasów transformacji ustrojowej" - czytamy dalej w artykule. - Demokrację na dziś musimy jeszcze raz ułożyć. Do tej pory, szczególnie Polacy, uważaliśmy, że władzę mamy narzuconą, agentów. My i oni. Do "Solidarności" tak można było patrzeć. Nie szanować prawa, nie szanować władzy, to oni. Natomiast po zwycięstwie +Solidarności+ powinniśmy przekonać wszystkich, od przedszkola do Opola, że to już jest nasza władza – przytoczono wypowiedź byłego prezydenta.

- Kiedy nie ma agentów albo agenci wygrywają, trzeba też ich szanować i ich popierać, bo wygrali wybory – zacytowano Wałęsę.