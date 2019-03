Prowadząca Poranek Radia TOK FM spytała przewodniczącego Wiosny, Roberta Biedronia, co jest dla niego ważniejsze: wartości czy twarda polityka i wynik wyborczy.

- Wartości są fundamentem mojej polityki. Tworzę Wiosnę na podstawie pewnych wartości - odpowiedział Robert Bieroń.

- To dlaczego nie słyszałam pana mocnego głosu, wyrazu wsparcia dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, którego spotkało bardzo wiele nieprzyjemności po podpisaniu deklaracji LGBT+? - dociekała prowadząca rozmowę Karolina Lewicka.

- To jest realizacja czegoś, o co ja walczę od lat. Mógłbym to samo pytanie zadać w drugą stronę. Pani mnie stawia pod ścianą, jak uczniaka, i pyta mnie, czy ja podziękuję za podpisanie deklaracji. Czy politycy Koalicji Europejskiej będą wspierali równość małżeńską? - odpowiedział pytaniem na pytanie lider Wiosny. Podkreślił, że w programie jego partii są postulaty dotyczące środowisk LGBT+.

- A dlaczego Koalicja Europejska nie wspiera mnie, kiedy mówię o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn? Nie wspiera mnie, kiedy mówię o małżeństwach dla osób tej samej płci? Czy jak przyjdą tutaj ich politycy, to pani zapyta, czy podziękowali mi za to? - dodał.