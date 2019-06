"Tak po ludzku to mi żal pani Gretkowskiej. Jest labilna i chyba wewnętrznie bardzo poraniona. Feministka, która atakuje kobiety wygląda niepoważnie. Nie oczekujemy aplauzu, ale elementarnej przyzwoitości i szacunku. Myślę, że syn PBS będzie modlił się za MG" - napisała w poniedziałek na Twitterze Mazurek, załączając jednocześnie link do artykułu "Super Expressu".

Przytoczono w nim wypowiedź Gretkowskiej, która w ubiegły piątek w rozmowie z Wirtualną Polską wypowiedziała się na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym wyniku, który osiągnęła w nich b. premier Beata Szydło. Na pytanie, czy spełniło się marzenie feministek, po tym jak kobiety szturmem zdobyły szczyty polityki, Gretkowska odparła: "Feminizm polega na wolności i godności kobiet. Natomiast panie: Szydło, Mazurek czy Zalewska wcale nie uważają, że kobieta może mieć wolność wyboru, nie głosują za tym".

https://t.co/zRC6voLYuO Tak po ludzku to mi żal pani Gretkowskiej.Jest labilna i chyba wewnętrznie bardzo poraniona. Feministka, która atakuje kobiety wygląda niepoważnie. Nie oczekujemy aplauzu, ale elementarnej przyzwoitości i szacunku. Myślę, że syn PBS będzie modlił się za MG — Beata Mazurek (@beatamk) 10 June 2019

"Nie widzę więc powodu, dlaczego miałabym się cieszyć, że wygrała matka księdza, która występuje w Polsce w roli Matki Boskiej" - powiedziała Gretkowska. Jej zdaniem, "to nie wzmacnia godności kobiet, tylko ich opresję". "Kaja Godek jest kobietą, ale to, co robi, nie służy dobru kobiet. Służy jednie dobru facetów. Te panie po prostu pracują na nasze zniewolenie" - stwierdziła Gretkowska.

Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrał PiS z poparciem 45,38 proc. wyborców, drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z 38,47 proc. głosów, próg wyborczy przekroczyła też Wiosna Roberta Biedronia z 6,06 proc. głosów.