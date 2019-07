W czwartek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że powstał klub PSL-Koalicja Polska, do którego weszli oprócz posłów klubu PSL-UED także Marek Biernacki, Jacek Tomczak i Radosław Lubczyk. Biernacki i Tomczyk byli w klubie PO-KO; Lubczyk to poseł niezrzeszony, wcześniej był w Nowoczesnej.

Kukiz pytany w Polsat News, czy jest szansa na wspólny start Kukiz'15 z PSL, odpowiedział, że jest w tej sprawie wiele uwarunkowań. Po pierwsze PSL nie może pójść z Platformą - podkreślił.

Dopytywany, czy przejście do klubu PSL-Koalicja Polska Marka Biernackiego, Jacka Tomczaka i Radosława Lubczyka oznacza samodzielny start PSL w wyborach, odpowiedział, że "to może być element jakiejś gry, jakiegoś targowania się z Platformą". "Może to być samodzielny start, ja nie wiem" - zaznaczył.

Kukiz pytany, czy najbliższą koncepcją w nadchodzących wyborach jest współpraca Kukiz'15 z Bezpartyjnymi Samorządowcami, odpowiedział: To jest najbliższa taka koncepcja. Tu są najbardziej zaawansowane rozmowy.

Na dzisiaj mamy bardzo dobre rozmowy z Bezpartyjnymi Samorządowcami, czyli można powiedzieć, że to jest taki powrót do korzeni. To są ludzi, z którymi rozpoczynałem w 2014-2015 roku współpracę - dodał. Z całą pewnością Kukiz'15 wystartuje w wyborach i z całą pewnością mogę powiedzieć, że rozmowy z Bezpartyjnymi idą w bardzo dobrym kierunku - podkreślił polityk.