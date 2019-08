Szydło wzięła udział w Pikniku Rodzinnym #DobryCzasPL w Zakliczynie w powiecie tarnowskim (Małopolskie).

Jak podkreśliła wiceprezes PiS, podczas spotkań z ludźmi słyszy wielokrotnie jak mówią o tym, że ich życie zmieniło się na lepsze. Właśnie w takich małych miejscowościach, tych miejscach, które przez wiele, wiele lat były zapomniane. Gdzie zamykano posterunki policji, likwidowano komunikacje publiczną, zamykano szkoły, likwidowano ośrodki zdrowia – tam najczęściej ludzie mówią "zmieniło nam się na lepie" – podkreśliła Szydło.

Zaznaczyła, że realizowany przez rząd PiS program powstał w 2015 r. na bazie spotkań polityków z obywatelami. Dzisiaj, po tych blisko czterech latach, mogę powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa. Większość tych projektów, propozycji o których wtedy rozmawialiśmy, została już zrealizowana. Pozostałe natomiast zostaną zakończone do końca tej kadencji – powiedziała Szydło.

Dodała, że w ostatnim czasie rząd wprowadził kolejne programy społeczne, które są tak ważne dla ludzi, ponieważ poprawiają ich jakość życia. Ale te programy społeczne, które wprowadziliśmy, stały się również programami prorozwojowymi i to jest pewien fenomen, o którym dzisiaj już bardzo głośno się mówi w Europie. Polska szybko, dynamicznie się rozwija, jest bezpiecznym krajem o stabilnej gospodarce, a to wszystko powoduje, że są dobre perspektywy na przyszłość – mówiła europosłanka.

Jak podkreśliła, podczas jesiennych wyborów parlamentarnych będziemy decydować o przyszłości Polski podejmując decyzję, czy chcemy, aby wprowadzane przez rząd PiS od 2015 r. zmiany były dalej kontynuowane. Chcemy was poprosić, zaufajcie nam i tym razem, pozwólcie nam kontynuować razem z wami ten program dobrych reform dla Polski. Pozwólmy, by ten dobry czas dla Polski trwał, Polska i Polacy tego potrzebują – dodała Szydło.

Myślę, że przez ostatnie cztery lata pokazaliśmy, że to, co niektórzy uważali za niemożliwe, stało się możliwe. Jeżeli konsekwentnie realizuje się program, jeżeli ma się pomysł, ale przede wszystkim robi się to wspólnie z mieszkańcami, z Polakami, to można naprawdę bardzo dużo osiągnąć i bardzo dużo zrobić – podkreśliła.

Szydło po wygłoszeniu przemówienia wręczyła medale uczestnikom turnieju piłkarskiego, później rozmawiała bezpośrednio z ludźmi zgromadzonymi na pikniku oraz fotografowała się z nimi. Odwiedziła również stoiska z regionalnymi wyrobami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z regionu.