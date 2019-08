Portal donosi, że w sędzia Konrad Wytrykowski w zamkniętej grupie o nazwie "kasta" na komunikatorze WhatsApp miał zaproponować akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym hasłem do I Prezes Sądu Najwyższego.

W grupie byli sędziowie sprzyjający obecnej władzy, m.in. zdymisjonowany Łukasz Piebiak, Jakub Iwaniec czy Tomasz Szmydt - informuje Onet. Wulgarną akcję miała zaś promować na Twitterze kobieta koordynująca hejt na sędziów krytykujących reformę PiS.

Małgorzata Gersdorf w rozmowie z Onetem potwierdza, że "ma takich pocztówek około trzech". - Najpewniej było ich więcej, jednak kierownictwo sekretariatu nawet mi ich nie przekazywało, bo po co? Jeśli prawdą jest, że taką akcję wymyślił obecny sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to byłoby to straszne - podkreśla.

- Człowiek, który takie rzeczy organizuje, na pewno nie powinien być sędzią. Zresztą, takich rzeczy nikt nie powinien organizować - czy to sędzia, czy nauczyciel, czy sprzątaczka. Bo to jest po prostu nękanie po to, by drugiego człowieka poniżyć - mówi I Prezes SN.

- To, co państwo opisujecie, to są jakieś standardy zbliżone do standardów mafii. To jest przerażające - komentuje rewelacje Onetu sędzia Gersdorf.