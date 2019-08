Wniosek Wojciechowskiego zatwierdził już sejmik województwa łódzkiego.

Przyczyny decyzji samorządowca nie są znane. Całą sprawę traktuję w sposób osobisty i wyłącznie te względy decydowały o złożeniu wniosku. Proszę o uszanowanie sfery prywatności - powiedział podczas krótkiej konferencji prasowej.

Nie wiadomo, kto go zastąpi. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przypomniał, że zgodnie ze statutem ma on miesiąc na przedstawienie sejmikowi propozycji kandydatury na stanowisko wicemarszałka. Do czasu wyboru nowego wicemarszałka, dotychczasowe obowiązki Wojciechowskiego przejmie marszałek i pozostali członkowie zarządu województwa.

Wojciechowski pełnił funkcję wicemarszałka od listopada ub. roku. Było to możliwe, bo do 33-osobowego sejmiku woj. łódzkiego PiS wprowadził 17 radnych, Koalicja Obywatelska - 12, a PSL - 4. Taki wynik wyborów oznaczał możliwość samodzielnych rządów PiS i zmianę na kluczowych stanowiskach w sejmiku oraz zarządzie woj. łódzkiego, które w ostatnich latach zajmowali przedstawiciele rządzącej regionem koalicji PO-PSL.

Po rezygnacji z funkcji wicemarszałka Wojciechowski nadal pozostaje radnym sejmiku województwa łódzkiego. Jest też kandydatem PiS w jesiennych wyborach parlamentarnych. Startuje z drugiego miejsca w okręgu piotrkowskim (nr 10).