- My, jako Konfederacja doprowadzimy do rozdziału LGBT od państwa. Doprowadzimy do sytuacji, w której przegłosujemy ustawę anty-LGBT. To jest jeden z fundamentów tego, dlaczego idziemy do Sejmu – powiedział Tumanowicz na briefingu prasowym poprzedzającym konwencję wyborczą Konfederacji.

Dopytywany o to, jakie zapisy miałyby się znaleźć w tej ustawie, odpowiedział, że dotyczyłyby "tego, że np. przestrzeń publiczna powinna być wolna od rożnego rodzaju prowokacyjnych symboli, prowokacyjnych zachowań".

- Ta najbliższa kadencja Sejmu jest do tego, żeby wypracować dobrą taką ustawę – mówił Tumanowicz.

Tumanowicz jest wiceprezesem stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jednym z liderów Ruchu Narodowego. W nadchodzących wyborach do Sejmu startuje z pierwszego miejsca listy Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu 7, tzw. chełmskim.

Tumanowicz na briefingu odniósł się do Marszu Równości, który przeszedł w sobotę ulicami Lublina. Marsz usiłowali blokować jego przeciwnicy, policja użyła gazu łzawiącego i armatki wodnej. Zatrzymano 38 osób - uczestników nielegalnego zbiegowiska.

- Chcemy wyrazić ogromne oburzenie tym, co się działo na ulicach naszego miasta, ponieważ nie dość, że profanowane były polskie symbole narodowe, polskie symbole święte, religijne, mamy do czynienia z sytuacją, w której normalni mieszkańcy Lublina byli gazowani, bo chcieli się sprzeciwić tej manifestacji – powiedział Tumanowicz.

Jak dodał, kilka osób zostało zatrzymanych "za to tylko i wyłącznie, że biernie stawiali opór temu marszowi zboczeń".

Lider partii Korona Grzegorz Braun powiedział, że Konfederacja Wolność i Niepodległość jest "za bezpieczeństwem państwa i życia ludzkiego w państwie polskim, za bezpieczeństwem wiary, normalnej rodziny i własności".

- Nasze tradycje, naszą cywilizację musimy obronić przed tęczową rewolucją, przed wpływami obcych imperiów, obcych ambasad. Nie będą dewianci wychowywać naszych dzieci. Nie będą rewolucjoniści uczyć nas tolerancji. Nie będą Niemcy, Żydzi, Ukraińcy przepisywać nam historii – mówił Braun.

Podkreślił, że Konfederacja na pewno nie będzie "wysyłać funkcjonariuszy policji, bezpieki, przeciwko normalnym ludziom po to, żeby osłaniali parady dewiantów". - Dość promocji dewiacji pod ochroną polskiej policji – mówił Braun.

Przypomniał główne postulaty programowe Konfederacji dotyczące m.in. powszechnej ulgi podatkowej, zerowego PIT-u, dobrowolnego ZUS-u, bonu edukacyjnego. - Precz z podatkami ukrytymi, precz z akcyzą – dodał Braun.

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki powiedział, że Konfederacja jest jedyną siłą ogólnopolską "niewywodzącą się z Okrągłego Stołu", która "staje naprzeciwko bandy czworga" i ma odwagę mówić o niskich, prostych podatkach.

- PiS zajmuje się Platformą, Platforma zajmuje się PiS-em, a nimi oboma zajmuje się SLD i PSL. Konfederacja jako jedyna ma naprawdę pozytywny program dla Polski, który będziemy wcielać życie – mówił Winnicki.

W niedzielę w Lublinie na placu Teatralnym odbył się wiec wyborczy Konfederacji, podczas którego prezentowano kandydatów do parlamentu i postulaty programowe. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość skupia działaczy m.in. partii KORWiN, Ruchu Narodowego a także osoby bezpartyjne związane ze środowiskami narodowymi, konserwatywnymi.