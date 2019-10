Bronisław Komorowski skomentował rządy partii Jarosława Kaczyńskiego, która według niego "doprowadziła do perfekcji umiejętność kłamania w żywe oczy". PiS od 4 lat nie prowadzi polityki społecznej ani gospodarczej, tylko politykę wyborczą.

Aby być wiarygodnym w różnych działaniach, pomimo różnic, bo Wałęsa ma inne poglądy, Kwaśniewski inne, to we wspólnym działaniu jest przekonanie, że szanujemy demokrację. A fundamentem demokracji jest konstytucja - podkreślił w rozmowie dla Super Expressu były prezydent.

Jest problem z panem Andrzejem Dudą. W moim przekonaniu niestety ma istotny udział w łamaniu konstytucji polskiej. Trudno to wybaczyć, odpuścić zupełnie, bo to oznaczało by zgodę na niszczenie demokracji - kontynuował.

Komorowski zaapelował również o oddanie głosu na opozycję, ponieważ "pójście na wybory i oddanie głosu na dzisiejszą opozycję, to jest szansa na zmianę, odejście od skandali - dwóch wież Kaczyńskiego, afery z niejasnymi dochodami pana Banasia czy możliwość rozliczenia afery korupcyjnej w instytucjach kontrolujących polskie banki".