Bielan był pytany w czwartek w TVP Info o kwestię wykorzystywania w kampanii wyborczej sytuacji osób chorych na nowotwory. To jest rzeczywiście granie na najniższych emocjach, wykorzystywanie osób chorych. Jest to bardzo niskie - ocenił. Bielan przyznał, że polska służba zdrowia wymaga poprawy i dofinansowania. Zauważył przy tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy wydaje o blisko 50 proc. więcej na służbę zdrowia niż poprzednicy. A wśród naszych poprzedników był jeden z najdłużej urzędujących ministrów zdrowia - Bartosz Arłukowicz, który dzisiaj jest najbliższym współpracownikiem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Więc jeżeli pani Kidawa Błońska atakuje stan służby zdrowia, to powinna zapytać swojej prawej ręki - Bartosza Arłukowicza +dlaczego przez 3,5 roku nie zrobił nic, żeby ten stan służby zdrowia poprawić+ - mówił rzecznik sztabu. Dodał też, że z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy rusza Narodowa Strategia Onkologiczna.

Reklama

W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla publicznej telewizji i radia. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na onkologię. Jedną z apelujących o wsparcie onkologii, zamiast rekompensaty dla TVP jest kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. W środę wicemarszałek Sejmu przekonywała, że prezydent musi słuchać głosu Polaków, ale ona już nie wierzy w to, że on zawetuje tę nowelizację.

Również w środę senatorowie KO zapowiedzieli złożenie poprawki do ustawy budżetowej, zakładającej przekazanie dodatkowych ok. 2 mld zł na onkologię. Pieniądze mają być przesunięte z budżetów m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rezerwy ogólnej i ogólnej rezerwy budżetowej. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że planowane w 2020 r. wydatki na świadczenia onkologiczne wzrosną do ponad 11 mld zł. Oświadczył, że na onkologię wydawane jest obecnie ponad 3 mld więcej niż w roku 2015. Podał również, że na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej - kompleksowego programu zmian w polskiej onkologii na lata 2020-2030 - przeznaczone zostanie łącznie ponad 11 mld złotych, a finansowanie tego programu z samego budżetu MZ, to 5 mld zł.

Na realizację NSO z budżetu państwa zaplanowano 250 mln zł w 2020 r., 450 mln zł rocznie w latach 2021–2023 oraz 500 mln zł rocznie w latach 2024–2030.