"Wszyscy widzimy w jakim kryzysie znajdują się dzisiaj tradycyjne partie i jak bardzo demokracja potrzebuje dziś innowacyjnej polityki. Że po 20. latach XXI wieku czas na prawdziwą zmianę: organizację na miarę ludzi żyjących w TYM, a nie w TAMTYM (z lat 90.) świecie" – czytamy we wpisie na Facebooku Szymona Hołowni.

"Kilkanaście tygodni po tym, jak ogłosiłem powstanie ruchu obywatelskiego, a parę po tym jak zapowiedziałem (…), że będziemy m.in. składali obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i uchwałodawcze, zbierali pod nimi podpisy - jedna z wielkich polskich partii ogłosiła, że system partyjny jest niewydolny. Więc tworzy ruch obywatelski. Będzie składała obywatelskie projekty, i zbierała pod nimi podpisy” – zauważa Hołownia.

"Teraz szef tejże partii Borys Budka ogłasza w TVN24, że skoro potrzeba nowej formuły, to ta ich będzie miała trzy filary: think tank, ruch obywatelski i partię. Oraz że chciałaby współpracować z nami” – kontynuuje.

Hołownia zwraca się także we wpisie do Borysa Budki.

"Drogi Borysie! Taka współpraca zawsze jest możliwa, gdy znajdziemy tematy, w których będzie nam po drodze! Chętnie też podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami w budowaniu ruchu obywatelskiego. A mamy większe, bo nasz ruch tworzy już kilkanaście tysięcy aktywistów, nawet na poziomie powiatów (…). Po koleżeńsku i dla wspólnego dobra podpowiemy Wam też jak stworzyć nowoczesny think. (…). Bo też jesteśmy bardzo zaawansowani w konkretnych pracach, a to bardzo nieprosta sprawa" – napisał Hołownia.

"Wiesz dobrze, jak wielką radością było dla nas, gdy w przedstawionym 25. czerwca programie Waszego kandydata odnaleźliśmy parę naszych pomysłów i wiele inspiracji, z naszego programu ogłoszonego już w lutym. Moi eksperci napisali wtedy list do Waszych, ale do dziś pozostał bez odpowiedzi. Dlatego teraz - w imię współpracy, na którą masz nadzieję - proszę: po co marnować energię? Tak, wiem, może się czasem zdarzyć, że wpadniemy na coś symultanicznie, ale może uprośćmy relacje? Po prostu jak coś nowego wymyślicie, zadzwońcie kontrolnie do nas, bo jest duża szansa, że my już to robimy. :)" – zwraca się do Budki.

Na odpowiedź szefa PO nie trzeba było długo czekać.

"Jestem przekonany, że w wielu sprawach ważnych dla Polski będziemy współpracować już w nieodległej przyszłości. Dziękuję za list @szymon_holownia. Do zobaczenia wkrótce” – napisał Borys Budka na Twitterze.