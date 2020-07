Z szacunku dla wszystkich, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę, dla wyborców, z szacunku dla instytucji prezydenta - nawet jeśli uznaję, że prezydent wygrał w nieuczciwych wyborach i zdania nie zmieniam - to z szacunku dla określonych wartości, będę obecny na tym Zgromadzeniu Narodowym - powiedział Budka.

Jak dodał PO dostosuje się do liczby osób i zasad uroczystości zapowiedzianych przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek, co do obostrzeń związanych z koronawirusem.

Z szacunku dla osób, które głosowały na prezydenta Andrzeja Dudę, z szacunku dla instytucji prezydenta, bez względu na to, kto ją sprawuje, trzeba być obecnym na tej uroczystości - zaznaczył.

Zgromadzenie Narodowe, przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję, zbierze się w Sejmie 6 sierpnia o godz. 10.