W rozmowie z PAP Kukiz odniósł się do informacji dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 przez lokalnych polityków m.in. przez starostę ostrzeszowskiego Lecha Janickiego (PSL). Pojawiła się nowa klasa celebrytów - to są prowincjonalni politycy, udzielni baronowie, książęta, którzy co prawda nie śpiewają, nie filmują, ale politykują - podkreślił.

Jak dodał, do szczepień wśród starostów, które ujawniono, odnosi się jak do szczepień artystów. W pierwszej kolejności powinien się szczepić personel medyczny, a jeżeli mają nadmiar szczepionek - biorą kolejnych, czyli nauczycieli, służby mundurowe, tych którzy na co dzień spotykają bardzo wiele osób, a nie artystów i starostów - zaznaczył Kukiz.

Pytany o szczepienia, którym poddali się lekarze-politycy, w tym m.in. marszałek Senatu Tomasza Grodzkiego i były marszałek izby Stanisław Karczewski, ale też prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, z którym pod koniec ubiegłego roku tworzył wspólny klub, muzyk ocenił, że jest to rzecz "równie skandaliczna".

Nie wiem jak to było załatwione. Skoro rząd go o to nie prosił, a dyspozycje były takie, że najpierw personel medyczny, a ja za personel medyczny uważam praktykujących lekarzy, którzy mają do czynienia na co dzień z pacjentami, gdzie istnieje możliwość, że są nosicielami COVID-19 - podkreślił Kukiz odnosząc się do szczepienia Kosiniaka-Kamysza.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub.r. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Komentarze na temat szczepień poza kolejnością osób, które nie są pracownikami ochrony zdrowia, wywołała m.in. informacja o zaszczepieniu się w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kilkunastu osób spoza grupy zero, wśród których byli m.in. były premier, europoseł SLD Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda.

W mediach społecznościowych o zaszczepieniu się poinformował także starosta opatowski Tomasz Staniek za co uchwałą Zarządu Okręgowego PiS, został usunięty ze struktur Prawa i Sprawiedliwości. Również starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, który przyjął szczepionkę, został zawieszony w prawach członkach PiS.