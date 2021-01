Prezydent Andrzej Duda powiedział w opublikowanym w środę wywiadzie dla portalu Interia.pl, że warto byłoby rozważyć kandydaturę Jana Marii Rokity na stanowisko RPO. Rokita uczestniczył w tworzeniu prawa i rozumie jego niedostatki, osobiście wiele doświadczył; jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny - ocenił prezydent.

Rokita to uczestnik obrad Okrągłego Stołu, szef Urzędu Rady Ministrów w latach 1992-93, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w początkach jej istnienia, a potem jej wiceprzewodniczący oraz przewodniczący klubu parlamentarnego.

Budka ostro o prezydencie Dudzie

Do pomysłu prezydenta odniósł się w czwartek w TOK FM Borys Budka. Przypominam panu prezydentowi, że proces zgłaszania kandydatów się zakończył (29 grudnia - PAP). Jeśli ma takie pomysły, to mógłby skonsultować to we własnym obozie, o ile jakikolwiek własny obóz go słucha - powiedział.

Mamy wspaniałą kandydatkę na RPO (mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz) zgłoszoną przez ponad 1000 organizacji pozarządowych. PiS niestety od dłuższego czasu blokuje wybór rzecznika. Śmiem twierdzić, że PiS będzie próbować zamknąć biuro rzecznika w tej formule przez Trybunał Konstytucyjny - ocenił szef PO.

Zdaniem Budki "prezydent może mieć różne inicjatywy, ale najpierw powinien otworzyć regulamin Sejmu".

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami są: wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, a także po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 29 grudnia.