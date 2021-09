Bielan był pytany w poniedziałek w Radiu Plus o umowę koalicyjną Partii Republikańskiej z formacjami Zjednoczonej Prawicy. Wyjaśnił, że są "intencje" zawarcia takiej umowy zarówno ze strony jego formacji jak i ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Poinformował, że rozmowy dot. poprawek do istniejącej już umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy się rozpoczęły. Przyznał, że główna zmiana w tej umowie będzie polegała na wykreśleniu z niej Porozumienia Jarosława Gowina, które koalicję opuściło, i wpisaniu do niej jako koalicjanta Partii Republikańskiej.

Reklama

Poinformował także, że Karol Rabenda, obecnie prezes stowarzyszenia Republikanie, zostanie wiceministrem Aktywów Państwowych. To jest przesądzone - uważa Bielan. Z takim wnioskiem zwróciliśmy się do lidera całej Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, do wicepremiera i ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz do premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział.

Ocenił, że Partia Republikańska ma bardzo mało" stanowisk w rządzie, biorąc pod uwagę jej siłę w koalicji. Zapowiedział, że będzie ich więcej. Musimy oczywiście podpisać umowę koalicyjną, rozmowy z PiS już się rozpoczęły i będą kontynuowane w tym tygodniu - powiedział. Bielan stwierdził też, że żadna większa rekonstrukcja rządu w najbliższych miesiącach nie jest planowana. Będą pewne zmiany, związane z aneksem do umowy koalicyjnej, ale większa rekonstrukcja się nie szykuje - powiedział.

Bielan: Spór z Porozumieniem to tylko walka o pietruszkę

Bielan zapowiedział też, że Partia Republikańska nie chce już spierać się z Gowinem o szyld Porozumienia, które - zdaniem Bielana - Gowin skutecznie skompromitował. Dla nas ten spór (sądowy - PAP) o przywództwo w Porozumieniu ma już charakter tylko i włącznie walki o pietruszkę. Podjęliśmy decyzję o zjednoczeniu z Partią Republikańską i będzie ona funkcjonować w Zjednoczonej Prawicy jako nowy podmiot - powiedział.

Reklama

Dodał, że sam jest obecnie członkiem "komitetu zjednoczeniowego", który ma doprowadzić do połączenia Porozumienia (tej części kierowanej przez Bielana - PAP) z Partią Republikańską. Zapowiedział, że ma się to stać w najbliższych dniach. Tym samym wyjaśnił, że obecnie formalnie nie jest członkiem Partii Republikańskiej. W momencie zjednoczenia wszyscy będziemy członkami Partii Republikańskiej"- powiedział.

Rozłam w Porozumieniu

W Porozumieniu na początku roku doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina jako szefa partii upłynęła w kwietniu 2018 r. W drugiej połowie czerwca odbył się Zjazd Republikański, na którym ogłoszono rozpoczęcie procesu połączenia partii Porozumienie z Partią Republikańską.

Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowaniu Gowina, co miało miejsce na początku sierpnia, zarząd jego partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Z koalicją rządzącą współpracę kontynuuje Partia Republikańska, której liderem jest Adam Bielan.