Komisja Europejska zdecydowała, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca br. Chodzi o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję tego samego dnia komentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro . Ocenił on, że działanie KE mieści się w kategoriach "takiej prawnej wojny hybrydowej o aspekcie ekonomicznym, która jest prowadzona wobec Polski".

Słowa Ziobry komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat. - Odrzucam tę retorykę, ona jest nie do przyjęcia – powiedział. – Minister sprawiedliwości państwa członkowskiego, członek jednej z formacji Rady Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości spotykający się ze swoimi kolegami z innych państw członkowskich nagle mówi o Unii Europejskiej, której jesteśmy członkami, używając takiej retoryki i przedstawiając obraz jakiegoś konfliktu, wojny. To jest zupełnie niezgodne z samym duchem Unii - dodał.

To jest kompromitujące dla Polski, że to mówi minister sprawiedliwości – ocenił Biernat.

Powiedział, że "gdyby potraktować to porównanie do wojny hybrydowej przez moment na serio, to rzeczywiście wygrywa ta strona, która ma tutaj rację, która jest silniejsza, dlatego, że ona ma pewne mechanizmy w stosunku do państwa członkowskiego".

Dla mnie jest naprawdę przerażające, że minister Ziobro i kilka innych osób decyduje o losie 38-milionowego państwa – powiedział Biernat.