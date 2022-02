Na początku czwartkowych obrad Sejmu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "sytuacja jest dramatyczna, spadają bomby na sąsiednią Ukrainę". - Zagrożone są życie i zdrowie, wojna trwa w powietrzu, na morzu i na lądzie, to jest prawdziwa wojna najbliżej Polski od 1945 roku, państwo posiadające broń nuklearną zaatakowało Ukrainę, Białoruś zaatakowała Ukrainę - mówił lider PSL.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Zwrócił się do wszystkich sił politycznych w Polsce o powściągnięcie emocji, o solidarność i odpowiedzialność. - Oczekujemy debaty w parlamencie, oczekujemy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oczekujemy wspólnego wystąpienia prezydenta RP i wszystkich liderów sił politycznych. Proszę moich rodaków, proszę wszystkich mieszkańców Polski o współdziałanie i solidarność w tym trudnym momencie - mówił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że nie ma miejsca na "błazenadę polityczną, na politykierstwo". - Polska musi zdać egzamin w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa i pokoju na świecie - podkreślił.

Paweł Zalewski (Polska 2050) powiedział, że "brutalny, bandycki atak Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę zmienia świat, nic nie będzie już takie jak było". - To nie jest wojna interesów, to jest wojna wartości - stwierdził. Jak mówił, to wojna m.in. demokracji przeciwko dyktaturze. - Dzisiaj powinniśmy odpowiedzieć bardzo odpowiedzialnie sankcjami, solidarnością i spójnością narodową - oświadczył.

Zalewski dodał, że premier w czwartek powinien przemówić w Sejmie.

Sejm w trybie nadzwyczajnym?

Przemysław Koperski (Lewica) mówił, że "dzisiaj jest czarny dzień w nowożytnej historii Europy". Podziękował wszystkim polskim samorządom, które zadeklarowały wsparcia dla uchodźców z Ukrainy oraz wszystkim Polakom, którzy udzielają pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy. Apelował, by nie zapominać o Polakach mieszkających u naszych wschodnich sąsiadów.

Cezary Grabarczyk (KO) powiedział, że trwa regularna wojna na Ukrainie i "od tego momentu świat nie jest już taki sam". Dodał, że Sejm powinien wejść w tryb nadzwyczajnej pracy, w tym celu - dodał - powinna zostać zarządzona przerwa, by zebrał się Konwent Seniorów.