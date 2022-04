"Fala uciekających przed wojną Ukraińców napełniła rodzime antypolskie środowiska nadzieją na wyrugowanie choć trochę polskości. Postulują zaprzestanie uczenia polskiej historii i literatury, pod pretekstem dbałości o odczucia Ukraińców. Nie ma zgody na rezygnację z polskości!" - napisała na Twitter Barbara Nowak, komentując m.in wezwania do tego, by nie włączać syren w rocznicę katastrofy smoleńskiej, by nie wywoływać nowej traumy u uciekinierów z terenów objętych wojną.

Reakcja Bogdana Klicha

Na jej słowa ostro zareagował były szef MON, Bogdan Klich. "Barbara Nowak, małopolska Kurator Oświaty sufluje kremlowską propagandę, grając na podział Polaków i złe emocje wobec uchodźców z Ukrainy. Ta pani nigdy nie powinna uczyć żadnego dziecka" - napisał. Wezwał też do jej dymisji.