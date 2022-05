Reklama

Tusk w rozmowie opublikowanej w piątek przez Radio Centrum zapytany przez dziennikarza o postawę PO wobec LGBT podkreślił, że nikt go nie musi uczyć, co znaczy tolerancja w polityce.

Ryzyko przegranych wyborów

Czuję się człowiekiem, który całe życie poświęcił temu, żeby polityka w Polsce była nasycona tolerancją, wzajemnym szacunkiem i respektem. Ale nie jestem tęczowym rewolucjonistą. Jestem człowiekiem o poglądach umiarkowanych w tej kwestii – stwierdził Tusk.

Jak podkreślił, "próba zrobienia radykalnej rewolucji społecznej" w reakcji na "radykałów, którzy rządzą dzisiaj w Polsce" powoduje, że ryzyko przegranych wyborów znowu się pojawia. Trzeba znaleźć takie sposoby, żeby każdy człowiek w Polsce cieszył się szacunkiem i respektem władzy i drugiego człowieka - zauważył szef Platformy.

Rozczarowanie umiarkowanym centrum

Tusk powiedział, że wśród przyjaciół i bliskich ma osoby reprezentujące środowiska LGBT. Dodał, że pamięta ich rozczarowanie jego polityką i umiarkowanym centrum. Po tych siedmiu latach chyba wyraźnie widać, że lepsza jest sytuacja, w której za nasz kraj, za losy waszych społeczności odpowiadają ludzie tolerancyjni, umiarkowani, chociaż nie we wszystkim zgadzający się we wszystkich postulatach – ocenił.

Lider PO zadeklarował, że jest za poważną dyskusją na temat prawa do małżeństw osób tej samej płci, praw kobiet i kwestii aborcji. We mnie będziecie mieli rzecznika bardzo otwartej dyskusji i szacunku dla was – zapowiedział. Możliwość wprowadzenia konkretnych rozwiązań Tusk uzależnił od kształtu przyszłego parlamentu.

Tusk zapewnił, że wierzy we własne siły i wygraną w wyborach. Jego zdaniem, w Polsce trzeba odbudować wiarę w samodzielność każdego człowieka, wolność i prawa indywidualne.

Problem cen mieszkań i kredytów

Zapytany o pomysł PO na rozwiązanie problemu wysokich cen mieszkań i rosnących rat kredytów szef PO oświadczył, że sprawa kredytów hipotecznych to jedno z najważniejszych wyzwań przyszłej władzy, jednak - jak zauważył - z powodu wysokiej inflacji pole manewru jest dosyć ograniczone.

Władza ma możliwość doraźnego działania, żeby rata kredytu nie była wyższa niż pod koniec ubiegłego roku – powiedział Tusk. Dodał jednocześnie, że nie widzi powodu, dla którego banki nie miałyby dzielić się rekordowymi zyskami.