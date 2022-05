"To co prezydent Andrzej Duda robi w sprawach ukraińskich, jego ostatnia wizyta w Kijowie to jest dobra robota" - powiedział w RMF24.pl szef klubu KO Borys Budka.

Szef klubu KO Borys Budka został zapytany w poniedziałek w RMF24.pl, czy pogratulowałby prezydentowi Andrzejowi Dudzie jego ostatniej wizyty w Ukrainie. - Gdy patrzę na to, co w ostatnim czasie robi prezydent Duda, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, to oczywiście zyskuje moje uznanie, każdy z nas powinien mu pogratulować - odpowiedział Budka.

Zaznaczył, że "bardzo dobrze, iż prezydent podkreśla rolę wszystkich Polek i Polaków, którzy niosą pomoc Ukrainie". - Prezydent Andrzej Duda w zakresie relacji polsko-ukraińskich, ale również tego, że pojechał do Kijowa robi naprawdę dobrą robotę i z pewnością jak będę się z nim widział pogratuluję mu tej wizyty - mówił Budka.

- Znamy doskonale trudną polsko-ukraińską historię, ale wiemy że trzeba patrzeć w przyszłość, a ta wizyta niewątpliwie bardzo dobry gest solidarności - zaznaczył.

Prezydent Duda wystąpił w niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy jako pierwszy zagraniczny przywódca od czasu wybuchu wojny. Jego przemówieniu przysłuchiwał się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.