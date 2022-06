Zdaniem ambasadora "niepokojące są wypowiedzi byłej kanclerz o nieomylności jej kursu na Rosję i zbyt pobłażliwe traktowanie dyktatora Putina".

We wtorek wieczorem w rozmowie z dziennikarzem Alexandrem Osangiem Merkel broniła swojego kursu wobec Rosji przed ostrą krytyką. Nie widzę (potrzeby), żebym musiała teraz mówić, że to było złe i dlatego nie będę przepraszać - powiedziała.

Krytyka słów Merkel

Obecne wypowiedzi Merkel są bardzo godne ubolewania - powiedział ambasador. Ponieważ bez uczciwej, całościowej oceny polityki Niemiec wobec Rosji nie jest możliwe wyciągnięcie właściwych wniosków co do przyszłych relacji z Moskwą i powstrzymanie jej agresji - dodał.

Ukraińcy są przekonani, że stanowisko Niemiec w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO i perspektywy przystąpienia do UE, ich wieloletnia odmowa dostaw broni po aneksji Krymu oraz forsowanie gazociągu Nord Stream 2 aż do wojny "zachęciły Putina do ataku na Ukrainę".