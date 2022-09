Szef klubu PiS pytany przez PAP podczas forum ekonomicznego w Karpaczu, czy zaskoczyła go poniedziałkowa decyzja Rady Mediów Narodowych o odwołaniu prezesa TVP powiedział: Dla wszystkich było to zaskoczeniem.

Ta sprawa rozstrzygała się w wąskim gronie. RMN zagłosowała nad dalszym prezesowaniem prezesa, no i go odwołała. Równocześnie, rzecznik PiS zapowiada, że oczywiście pan prezes zostanie wykorzystany dalej – powiedział polityk.

Przyszłość Kurskiego? "Nie uprzedzajmy wypadków"

Pytany o przyszłość Kurskiego odparł: Nie uprzedzajmy wypadków.

Natomiast trzeba powiedzieć, że następca będzie miał bardzo wielkie wyzwanie, żeby dorównać panu Kurskiemu w funkcjonowaniu publicznej telewizji - stwierdził.

Terlecki pytany o medialne doniesienia dotyczące możliwego wejścia Kurskiego do rządu powiedział: Nie uprzedzajmy wydarzeń. Pan prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki mają jednak decydujący głos w tym wszystkim.

W piątek spotkanie kierownictwa PiS

Dopytywany, kiedy można spodziewać się jakichś informacji w tej sprawie powiedział: Pewnie pewne informacje pojawią się po piątkowym posiedzeniu. Na piątek zaplanowane jest spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Rada Mediów Narodowych odwołała w poniedziałek Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. W jego miejsce powołała Mateusza Matyszkowicza. "Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania" - napisał w poniedziałek Kurski na Twitterze.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany w poniedziałek, czy Kurski wejdzie do rządu, zaznaczył, że jest to pytanie do premiera. Fogiel ocenił, że Kurski to osoba, która może się sprawdzić w różnych rolach. "I oczywiście nasze środowisko polityczne jakoś jego talenty zagospodaruje" - powiedział rzecznik PiS.

autor: Rafał Białkowski