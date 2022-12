Gdyby frekwencja na terenach wiejskich była taka sama jak w miastach, to - w warunkach wyborów z 2019 r. - PiS uzyskałby tam dodatkowe 113 tys. głosów więcej niż cała opozycja. To przy założeniu, że w tej dodatkowej grupie wyborców wiejskich (ponad 915 tys.), którzy poszliby do urn i w ten sposób dociągnęli do frekwencji osiąganej w miastach, partie uzyskałyby proporcjonalnie ten sam poziom poparcia co w ostatnich wyborach. Wówczas w sumie PiS mógłby liczyć na dodatkowych 0,5 mln głosów, z kolei KO na 158 tys., a ludowcy na ponad 104 tys.

Te wyliczenia mogą tłumaczyć, dlaczego PiS chce zagęścić sieć komisji obwodowych - co opisaliśmy wczoraj w DGP. Dziś tych komisji jest ok. 27 tys., ale w partii rządzącej pojawiają się propozycje, by dołożyć nawet 20 tys. kolejnych (wzrost o 75 proc.), głównie na terenach wiejskich. Dlaczego? Politycy PiS uważają, że jest tam utrudniony dostęp do lokali wyborczych, a taki ruch zwiększy frekwencję. Reklama notowania PiS są niższe i nie ma pewności, na ile dodanie lokali wyborczych podbije liczbę chętnych do głosowania. Należy jednak pamiętać, że dziśi nie ma pewności, na ile dodanie lokali wyborczych podbije liczbę chętnych do głosowania. Terlecki o wyborach: By wygrać potrzebujemy trzech rzeczy Zobacz również Na naszą prośbę socjolog polityki Jarosław Flis dokonał wyliczeń pokazujących strukturę obwodów głosowania w Polsce . Wynika z nich, że proporcjonalnie najwięcej jest obwodów obejmujących między 501 a 1000 wyborców. Z kolei średnia frekwencja jest tym wyższa, im większy obwód. Jarosław Flis. Te dane pokazują, że komisje wyborcze są wpasowane tak dobrze w sieć osadniczą, jak tylko się da. Są bardzo elastyczne w tym sensie, że z tych wszystkich komisji aż jedna dziesiąta, tj. ponad 2,8 tys., jest poniżej ustawowej normy i nikomu to nie przeszkadza. Dostawienie kolejnych komisji będzie upowszechniało sytuację, która ma miejsce w Jeżowie (woj. łódzkie), gdzie z dziewięciu komisji aż cztery są w jednej szkole, a pozostałe są w przysiółkach - wskazuje Flis. Nie jest tak, że tam, gdzie są duże komisje, ludzie nie chodzą głosować. Nie jest tak, że wielkość obwodu jest jakimś utrudnieniem albo że dostęp do komisji jest utrudniony na tyle, że ludzie masowo nie chodzą głosować - przekonuje. Te dane pokazują, że komisje wyborcze są wpasowane tak dobrze w sieć osadniczą, jak tylko się da. Są bardzo elastyczne w tym sensie, że z tych wszystkich komisji aż jedna dziesiąta, tj. ponad 2,8 tys., jest poniżej ustawowej normy i nikomu to nie przeszkadza. Dostawienie kolejnych komisji będzie upowszechniało sytuację, która ma miejsce w Jeżowie (woj. łódzkie), gdzie z dziewięciu komisji aż cztery są w jednej szkole, a pozostałe są w przysiółkach - wskazuje Flis. Reklama Tomasz Żółciak twitter Grzegorz Osiecki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję