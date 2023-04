Reklama

Schetyna był pytany w TVN 24 czy dziś "machnąłby już ręką" na wspólną listę opozycji. Ja bym to zostawił, tylko bym nie robił z tego fetyszu, że tylko wspólna lista daje stuprocentowe zwycięstwo, a jak nie ma wspólnej listy, przegraliśmy wybory - powiedział Schetyna.

Szukanie "projektu czeskiego"

Reklama

Jego zdaniem, takie podejście powoduje, że wyborcy opozycji nie wierzą w zwycięstwo. W opinii byłego lidera PO, dziś powinno się "budować relacje między liderami opozycji".

Uczymy się nie rywalizować w tej kampanii, szukamy wspólnego mianownika programowego, mówimy, że pewne rzeczy mogą być podstawą współpracy programowej wspólnego rządu, szukamy takiego projektu czeskiego, dwóch koalicji - powiedział Schetyna.

Trudne rozmowy z Lewicą

Schetyna był dopytywany, czy skoro dwie listy, zgodnie z wariantem czeskim, to czy Koalicja Obywatelska powinna wystartować w wyborach wspólnie z Lewicą. Przyznał, że "będzie bardzo trudno dogadać się z Lewicą" w innej formule niż jedna lista całej opozycji.

Część wyborców KO nie chciałaby takiej listy z powodu historycznych zaszłości - powiedział polityk PO. Tworzyłem Koalicję Europejską i wiem, jak dużo emocji wywołało zbudowanie jej w taki szeroki sposób - dodał.

Reklama

Klucz do porozumienia

Zdaniem Schetyny, liderzy opozycji powinni się umówić, co do wspólnych badań, którym wszyscy będą mogli zaufać. Takie badania mogłyby wykazać, jakie sojusze są najkorzystniejsze z punktu widzenia wyniku wyborczego. Może to jest klucz do tego, żeby znaleźć porozumienie- powiedział były szef PO.

Autor: Piotr Śmiłowicz