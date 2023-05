W siedzibie PiS lider ugrupowania wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek wygłosili oświadczenia dotyczące inicjatywy "Chrońmy dzieci", której patronuje marszałek. Chodzi o obywatelski projekt ustawy, który - według jego autorów - ma m.in. zapobiegać "seksualizacji najmłodszych".

Chodzi o to, by dzieci - w tym wypadku wyraźnie chodzi o dzieci - nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności, w tym czasie kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości - mówił szef PiS.

"Tego typu praktyki…"

Jak dodał, chodzi o seksualizację dzieci. - I to nawet dzieci już bardzo małych, w wieku przedszkolnym. Otóż tego rodzaju praktyki w Polsce mają w tej chwili miejsce, oczywiście nie wszędzie, ale nie ma takiej bardzo wyraźnej bariery prawnej, która by prowadziła do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby po prostu zatrzymywane, uniemożliwiane - stwierdził Kaczyński.

Jak wskazał Kaczyński, stąd społeczna inicjatywa ustawy, pod projektem której podpisała się marszałek Witek, a także on sam. - To jest inicjatywa oddolna, nie ze strony polityków, tylko ze strony rodziców, żeby taka ustawa została uchwalona - zaznaczył szef PiS.

Jeżeli ktoś powinien być w Polsce chroniony najbardziej, najbardziej zdecydowanie, no to są to właśnie dzieci. I różnego rodzaju dziwne pomysły, których my tu nie komentujemy, ale w naszym przeświadczeniu są dosyć dziwne nie mogą być realizowane kosztem dzieci - ocenił Kaczyński.

"Muszą istnieć ograniczenia"

Jak stwierdził, dorośli mogą podejmować własne decyzję odnoszące się do tego co robią, czego chcą słuchać i z czym chcą mieć kontakt, "natomiast jeśli chodzi o dzieci, to tutaj muszą istnieć ograniczenia".

Ograniczenia zarówno te, które będą realizowane przez odpowiednie władze szkolne, przedszkolne, władze samorządowe, kuratoria szkolne, jakie ograniczenia które są związane z uprawnieniami rodziców - mówił.

Kaczyński dziękował jednocześnie marszałek Witek, że podjęła tę sprawę. - To jest naprawdę taki patronat bardzo wysoki i bardzo tutaj potrzebny - powiedział.

