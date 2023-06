W poniedziałek wyemitowano drugi odcinek serialu TVP "Reset". Skupiono się w nim na wizycie premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosław Sikorskiego w Moskwie 8 lutego 2008 r. Zdaniem Cenckiewicza minister Sikorski tuż przed swoim odejściem z MSZ odtajniał materiały, a następnie je kopiował.

Hipoteza Cenckiewicza

Hipoteza jest taka, że część tych materiałów "na legalu" minister Sikorski skopiował i ma je w swoich zasobach – powiedział.

Minister danego resortu, w którym powstał dokument, ma w zasadzie nieograniczone prawo odtajniania materiałów. Materiały o takim znaczeniu jak rozmowy na bardzo wysokim szczeblu premierów i prezydentów bardzo często w MSZ, zwłaszcza za czasów Radosława Sikorskiego, mają bardzo niską klauzulę – wyjaśnił Cenckiewicz. Dodał, że przy dokumentach, które zawierają klauzulę zastrzeżoną, ministrowi przysługuje większa swoboda działania niż w przypadku tych oznaczonych jako tajne lub ściśle tajne.

"Reset"

Cenckiewicz ocenił, że w koncepcji polsko-rosyjskiego resetu chodziło o to, żeby Polska zaczęła przedstawiać Rosję na Zachodzie jako wiarygodnego i dobrego partnera. Rzeczywiście tak się stało. Jakbym miał powiedzieć, w czym ograła nas Rosja najbardziej w całej historii resetu, to bym powiedział, że w zamian za to, że oswajaliśmy na całym świecie wizerunek Moskwy – nie osiągnęliśmy nic – dodał.

Zdaniem autorów "Resetu" podczas spotkania Tuska z Putinem z ust prezydenta Rosji padła propozycja rozbioru Ukrainy. Cenckiewicz skomentował notatkę z 12 lutego 2008 r., która nie została pokazana opinii publicznej.

Dwie kluczowe notatki dotyczące przebiegu rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem zaginęły albo ja do nich nie dotarłem. Notatka najwcześniejsza, czyli ta z 12 lutego 2008 r. – my jej nie pokazujemy, ale ja ją widziałem, bo jest jawna – ona jeszcze w większym stopniu degraduje tę rozmowę – zaznaczył.

Autorka: Delfina Al Shehabi