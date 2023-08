Jeśli po jesiennych wyborach do Sejmu to od Konfederacji będzie zależało, kto będzie rządzić w Polsce, to Konfederacja poprze PiS/Zjednoczoną Prawicę - tak uważa 38,7 proc. Polaków pytanych w sondażu IBRiS dla Radia ZET.

24 proc. ankietowanych jest zdania, że Konfederaci po wyborach poprą opozycję, czyli KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050. 26,4 proc. pytanych przez IBRiS uważa, że Konfederacja nie poprze żadnej ze stron. 10,9 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania. Reklama Wśród wyborców obozu rządzącego aż 74 proc. pytanych jest przekonanych o poparciu Konfederacji dla PiS/Zjednoczonej Prawicy, a tylko 4 proc. dla opozycji. Wśród wyborców KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 aż 40 proc. uważa, że Konfederacja może poprzeć po wyborach opozycję, a 27 proc. jest przekonanych o poparciu Konfederacji dla PiS/Zjednoczonej Prawicy. 28 proc. wyborców opozycji uważa, że Konfederacja po wyborach nie poprze żadnej ze stron. Oto jedyne ugrupowanie, któremu sufit wyborczy opada. NIETYPOWY SONDAŻ Zobacz również Reklama Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 28-29.07.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo