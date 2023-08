Na zdjęciu widać przywódcę III Rzeszy, który wykonuje nazistowskie pozdrowienie. Obok jest lider Platformy Obywatelskiej z ręką uniesioną w górze. Pokazuje victorię - znak zwycięstwa. Kontekst obu fotografii jest więc dość czytelny.

Reklama

Radosław Fogiel w Polsat News przyznał, że senator przesadził. Nie ma problemu, żeby powiedzieć, że poszedł o krok za daleko. Tylko to nie jest clou sprawy. Możemy się przerzucać, tylko trzeba spojrzeć na szerszy obraz, a on wygląda tak, że Tusk i Platforma jako swój sposób działania przyjęli wręcz sekciarskie wywoływanie nienawiści do PiS - uważa Fogiel.

Reklama

Fogiel: Na szczęście Tusk to nie Hitler

Na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler, choć podobieństwo... pewnych działań - wskazał Radosław Fogiel. To nie jest moja estetyka. O twórczość w mediach społecznościowych trzeba pytać autora, ale myślę, że tutaj pan senator wykazał się pewną nadekspresją - dodał.

Podkreślił też, że sam takiego tłita jak senator PiS by nie zamieścił.

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o rozpisaniu daty wyborów parlamentarnych w Polsce. Odbędą się 15 października 2023 roku. Tym samym ruszyła kampania wyborcza.