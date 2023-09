Szef Platformy Obywatelskiej w środę w serwisie X (dawniej Twitter) opublikował krótkie nagranie, w którym w zdecydowanych słowach zrecenzował politykę rządu Zjednoczonej Prawicy w kwestii migrantów. Czy wiecie, kto w Europie ściąga najwięcej muzułmańskich imigrantów? Rząd, który nimi najgłośniej straszy, rząd PiS. Tylko w zeszłym roku wydał 135 tys. zezwoleń dla przybyszów z krajów muzułmańskich - oznajmił Tusk.

Kto zarabia na wizach dla migrantów zarobkowych

Lider Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że jeśli chodzi o napływ ludzi z zewnątrz, "Polska zostawiła w tyle nawet takie państwa, jak Francja czy Niemcy". Zdaniem szefa PO "Polacy dowiedzieli się właśnie, dlaczego oni to robią. Bo ktoś dostaje 5 tys. dolarów od głowy. Policzcie sobie, ile oni z tego wyciągają" - mówił. Tusk nawiązał tym samym do ustaleń "Rzeczpospolitej", która opisywała w ostatnich dniach nieprawidłowości dotyczące systemu przyznającego wizy migrantom zarobkowym. Jak ustalili dziennikarze "Rz", za pieniądze można było obejść system rezerwacji wiz.

Tusk wzywa Kaczyńskiego do debaty

Jarosławie Kaczyński, czy ty straciłeś kompletnie kontrolę nad swoimi ludźmi i nad tym, co oni wyprawiają? Czy sam bierzesz w tym udział? - pytał lider Platformy. Na koniec Tusk wezwał prezesa PiS do debaty. Na te pytania masz obowiązek odpowiedzieć w debacie ze mną przed wszystkimi Polakami. Nie tchórz, bo twoja słabość i strach są dzisiaj największym zagrożeniem dla polskich rodzin - powiedział Tusk.

Wcześniej również w serwisie X przewodniczący Platformy skrytykował rząd za politykę migracyjną.

Nie jest to pierwsza wypowiedź Tuska na temat migrantów. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu - mówił 2 lipca. Za tę wypowiedź spotkała szefa Platformy krytyka z lewej strony sceny politycznej.

Dymisja ministra Wawrzyka z korupcją w tle

31 sierpnia z funkcji wiceszefa MSZ odwołano Piotra Wawrzyka. Według doniesień "Gazety Wyborczej" dymisja ministra miała związek z projektem rozporządzenia, które miało ułatwić przyjazd do Polski zagranicznym pracownikom. Chodziło o wprowadzenie tzw. outsourcingu wizowego dla ubiegających się o wizy obywateli 21 państw. W związku z działalnością Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi do akcji wkroczyli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego.