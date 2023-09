Reklama

Kołodziejczak za pośrednictwem mediów społecznościowych relacjonował swoje spotkanie z szefem komisji rolnictwa PE. Norberta Linsa udało się przekonać, że przepisy ograniczające przywóz zbóż z Ukrainy powinny być przedłużone do momentu wypracowania strategicznych rozwiązań. Mówimy jasno: ograniczenie przywozu zboża to oczywistość. Konieczne jest rozszerzenie listy produktów, które nie powinny trafiać z Ukrainy do Polski - ogłosił Kołodziejczak.

Reakcja Tarczyńskiego była kwestią czasu. I lider Agrounii nie musiał na ten moment specjalnie długo czekać. O! W barku na trzecim piętrze was podjął. Nawet nie w barku dla posłów tylko dla wycieczek - wypalił w swoim, a więc pełnym ciętego języka, stylu europoseł PiS. Tarczyński zresztą chętnie komentuje poczynania opozycji w kampanii wyborczej.

Scysja na linii Kołodziejczak-Tarczyński

Rolnik nie pozostał dłużny europosłowi. I tak rozpoczęła się scysja na linii Dominik Tarczyński-Michał Kołodziejczak. Mogę rozmawiać nawet na trawniku, żeby tylko efekty rozmów były zadowalające. Tempo jest bardzo szybkie. Salonami to wy się raczycie i ich pragniecie. Na mnie one wrażenia nie robią. Ja tu przyjechałem pracować - odpowiedział przewodniczący Agrounii.

Za pomocą Tarczyńskiemu postanowił przyjść minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.Facet przyjechał pozwiedzać Parlament Europejski. To pójdzie na galerię, to wpadnie do barku dla wycieczek, to pogoni z telefonem za komisarzem. Niby nic zdrożnego, ale on chyba robi za twarz twardej walki PO o interesy rolników - podsumował na Twitterze wizytę Kołodziejczaka w Parlamencie Europejskim.

"Warszawa wprowadzi jednostronne embargo"

W najbliższy piąte, 15 września, mija termin obowiązywania unijnego embarga na import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, jednak Komisja Europejska przedłużyła termin do połowy września. Niewykluczone jednak, że po raz kolejny tego nie zrobi. Na takie rozwiązanie nie zamierza przystać Prawo i Sprawiedliwość, które zapowiada, że przy negatywnej decyzji Brukseli, "Warszawa wprowadzi jednostronne embargo".

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w najnowszym spocie wyborczym PiS zapowiedział walkę o ochronę interesów polskiej wsi. Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic, bez względu na politykę Unii Europejskiej - powiedział Robert Telus.