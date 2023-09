Scheuring-Wielgus. "Ochrona zdrowia powinna być świecka"

Reklama

W czwartkowej konferencji prasowej przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, oprócz Scheuring-Wielgus, uczestniczyły także: liderka listy Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy do Sejmu w tamtejszym okręgu nr 16 Paulina Piechna-Więckiewicz oraz kandydatka do Senatu z okręgu warszawskiego nr 45 posłankaMagdalena Biejat.

My, Jako Lewica mówimy jasno i wyraźnie, że ochrona zdrowia powinna być świecka, że w szpitalach powinna rządzić nauka, a nie wiara w tego czy innego świętego - powiedziała Scheuring-Wielgus, która w wyborach do Sejmu otwiera listę Nowej Lewicy w toruńskim okręgu nr 5.

Reklama

Jak dodała, w ramach akcji „Szpitale dla chorych, nie dla relikwii” posłanki Lewicy przyjechały do Płocka, gdyż tamtejszy Wojewódzki Szpital Zespolony posiada relikwie. Posiadanie relikwii albo nazwanie szpitala imieniem tego czy innego świętego powoduje to, że szpitale nie dokonują zabiegu medycznego, jakim jest aborcja- podkreśliła.

Okazuje się, że takich szpitali w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one są w każdym województwie - zauważyła Scheuring-Wielgus. Mówiła, że np. w woj. kujawsko-pomorskim są dwa takie szpitale, w woj. dolnośląskim są trzy, w woj. lubelskim jest ich pięć, w woj. małopolskim siedem, a w woj. mazowieckim funkcjonuje jedenaście takich placówek.

To jest niewiarygodne, że w XXI wieku ludzie, którzy przychodzą do szpitala, w szczególności kobiety, mogą nie otrzymać należnej pomocy w przypadku, kiedy ich ciąża jest zagrożona albo, kiedy potrzebują pomocy związanej z kwestiami kobiecymi - mówiła posłanka. My jasno na Lewicy mówimy: lekarz, który leczy w szpitalu powinien schować do kosza swój światopogląd - oświadczyła.

Reklama

Lewica za likwidacją klauzuli sumienia

Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje, iż „klauzula sumienia, którą podpisało - jak się okazuje - bardzo wielu lekarzy w Polsce, powinna być po prostu zlikwidowana”. Przypomniała, że Lewica przygotowała także „pełen pakiet spraw do załatwienia w kwestii praw kobiet”.

Magdalena Biejat przypomniała, że właśnie w czwartek obchodzony jest Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. I o to Lewica walczy, o to, żeby wyprowadzić religię nie tylko ze szkół, ale też ze szpitali - zapewniła. Według posłanki Lewica chce, „żeby każda kobieta, która trafia do szpitala, wiedziała, że spotka tam lekarza, który nie będzie dbał o swoje sumienie, nie będzie dbał o to, czy w tym szpitalu są relikwie, ale zadba o jej życie i zdrowie, i będzie traktował ją z szacunkiem i godnością tak, jak każda pacjentka na to zasługuje”.

Biejat zwróciła uwagę, że Nowa Lewica, oprócz postulatu „legalnej, bezpiecznej, dostępnej i bezpłatnej aborcji” idzie do wyborów parlamentarnych „z hasłami wsparcia zdrowia reprodukcyjnego kobiet”. Chcemy, żeby każda kobieta miała szansę na dostanie się bez problemu do ginekologa na NFZ. Chcemy, żeby każda kobieta miała prawo do dostępnej, bezpłatnej, refundowanej antykoncepcji. Chcemy zlikwidować recepty na pigułki +dzień po+ - deklarowała posłanka.

Biejat dodała, że Nowa Lewica domaga się też, i takie rozwiązanie będzie chciała wprowadzić po wyborach parlamentarnych, „żeby to państwo refundowało zabiegi in vitro”. Po to, aby zasobność portfela nie stała na drodze do macierzyństwa, do rodzicielstwa - dodała. Lewica jest kobietą - powiedziała. Zaapelowała do kobiet o udział w wyborach parlamentarnych i głosowanie na Nową Lewicę.

Z podobnym apelem zwróciła się Piechna-Więckiewicz. Chciałabym poprosić, panie, siostry, koleżanki, córki, matki, żebyście poszły do wyborów, bo te wybory są również o was - podkreśliła. Wspomniała, że program wyborczy Nowej Lewicy to także pakiet rozwiązań wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z bezpłatną pomocą państwa w tym zakresie i specjalnie dedykowaną opieką psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.

Okręg wyborczy nr 16 w wyborach do Sejmu obejmuje Płock i powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski. W 2019 r. w okręgu tym na 10 możliwych mandatów poselskich PiS zdobył sześć, KO - dwa mandaty, a PSL i SLD po jednym mandacie.

Autor: Michał Budkiewicz