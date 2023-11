Mamy już kandydata na marszałka. Nie jest nim pani Biejat - powiedział portalowi członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Polityczka znana jest ze zdecydowanych poglądów, które nie rzadko nie idą w parze z tym, co chcieliby przekazywać w mediach politycy nie tylko dwóch największych formacji opozycji demokratycznej: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, a nawet niektórzy przedstawiciele Nowej Lewicy.

Pomimo tego to właśnie Biejat w ostatnich tygodniach była wymieniana jako jedna z głównych kandydatek na marszałka Senatu. Jak pisze portal, nazwisko nowej senator faktycznie funkcjonowało w politycznym obiegu przy Wiejskiej. W obiegu medialnym funkcjonowała nawet giełda nazwisk osób, które będą tworzyły nowy rząd. Biejat wymieniano tu obok m.in. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

"Na tydzień przed ogłoszeniem umowy koalicyjnej zawieranej przez Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę, można wykluczyć już, że Biejat będzie nowym marszałkiem Senatu. Potwierdzili nam to wysoko postawieni politycy KO z władz Platformy" - informuje "Wirtualna Polska".

Jak informuje portal, politykom opozycji nie podobały się wypowiedzi Biejat z ostatnich tygodni. Szczególnie te o tym, że "rozmowy wewnątrz koalicji dominują sprawy stanowisk, a nie te programowe". 26 października na antenie Radia ZET senator stwierdziła, że "liderzy koalicji opozycyjnej popełniają błąd", bo "nie jest kwestią zasadniczą to, kto na jakim stanowisku zasiądzie, tylko to, jak programowo ten rząd się ułoży".

Potem skrytykowała wiceprzewodniczącą PO Izabelę Leszczynę (typowaną przez niektórych na ministra finansów w rządzie Donalda Tuska) za słowa o "dziurze Morawieckiego", której - zdaniem senator Lewicy Razem - nie ma. Słyszę opowieści posłanki Leszczyny, że jest jakaś "dziura Morawieckiego" w budżecie i nie da się rzeczy zrobić. I nie słyszę żadnej kontry ze strony liderów - narzekała Biejat.

Niedoszła kandydatka na marszałka Senatu krytykowała także sam program Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoje 100 punktów programowych, które wyglądają, jakby uruchomili maszynę losującą i wyciągnęli z niej trochę postulatów Lewicy, trochę postulatów Trzeciej Drogi, trochę postulatów Konfederacji i wrzucili do wielkiego worka. Wyszło z tego właściwie ni pies, ni wydra, tylko coś na kształt świdra - stwierdziła w jednym z wywiadów.

Krok za daleko. Te słowa pogrążyły Magdalenę Biejat

Jednak czarę goryczy przelały wypowiedzi wiceprzewodniczącej Lewicy Razem wygłoszone w programie "Tłit" Wirtualnej Polski z dnia 3 listopada. Wówczas zgodziła się z twierdzeniem, że "propozycje podatkowo-składkowe Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi to ukłony w stronę osób o najwyższych dochodach". Sprzeciwiła się także propozycji szybkiego podnoszenia kwoty wolnej do 60 tys. zł, jak również zadeklarowała, że jej formacja będzie przeciwko "kredytowi 0 proc.".

Potępiła również postulat powrotu do zryczałtowanej składki zdrowotnej od przedsiębiorców, co zapowiadali zarówno politycy KO jak i Trzeciej Drogi. Największe kontrowersje - a przede wszystkim sprzeciw polityków KO - wywołały natomiast wypowiedzi Biejat o tym, że należy powrócić do "testu przedsiębiorcy", czyli dawnego i powszechnie krytykowanego pomysłu PiS z Polskiego Ładu. Tak, by wyeliminować - jak stwierdziła Biejat - "oszustów", którzy pracują na umowach B2B, mimo że ich praca wygląda tak, jak praca na etacie (tyle że z dużo mniejszym obciążeniem podatkowym).

"Biejat może zostać wicemarszałkiem Senatu"

Portal pisze - powołując się wypowiedzi polityków KO - że w partii Donalda Tuska uznano, że nie wyobrażają sobie, by na eksponowanych stanowiskach państwowych znajdowały się osoby, które - to cytat z jednego z polityków Platformy - "obrażają setki tysięcy wyborców opozycji". I to nawet, jeśli senator Biejat kierowały szlachetne intencje.

Jak ustaliła "Wirtualna Polska" Magdalena Biejat może natomiast zostać wicemarszałkiem Senatu.