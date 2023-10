"To są marzenia. Marzenia też moje, żeby Niemcy na szparagi albo truskawki do nas przyjeżdżali. Pan uważa, że marzenia o wielkiej Polsce, bogatej, to jest takie czcze gadanie, to jest marketing?" – dopytywał w RMF FM Marek Jakubiak, polityk partii Kukiz'15, który kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości.

Jakubiak został zapytany o swoje słowa z 2017 roku, gdzie mówił. że "Kongres PiS to czysty PR. Politycy tej partii przyjęli narrację Edwarda Gierka, że jest dobrze, a będzie lepiej" - twierdził wówczas polityk.

Jakubiak odpowiada dlaczego jest na listach PiS

Gierek był pierwszym sekretarzem, który jako pierwszy marketing polityczny stosował, więc te wszystkie działania Gierka polegały na tym, że zaklinał rzeczywistość - mówił.

Marketing ma swoje prawa i marketing się stosuje wszędzie. Dlaczego jestem na listach PiS? Dlatego, że się w Sejmie mamy wreszcie teraz zająć nie tyle marketingiem, co pracą na rzecz przedsiębiorczości. Uważam, że kadencja IX była poświęcona, co by nie powiedzieć, uszczelnieniu systemu gospodarczego, a teraz będziemy dbali - takie mam zapewnienie od Mateusza Morawieckiego - o usprawnienie prawa gospodarczego - stwierdził.