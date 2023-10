Według sondażu IBRiS dla Onetu nadchodzące wybory parlamentarne wygra PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 34 proc. ankietowanych – w porównaniu z poprzednim badaniem z 27 września oznacza to spadek o 1,1 pkt proc. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, któramoże liczyć na poparcie na poziomie 28,9 proc. – oznacza to wzrost o 1,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga z poparciem 10,6 proc. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego w porównaniu z poprzednim badaniem zyskała 0,2 pkt proc. Kolejne miejsca zajęły Lewica (10 proc., mniej o 0,1 pkt proc.) i Konfederacja (9,7 proc., wzrost poparcia o 0,2 pkt proc.). Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 4,8 proc. respondentów.

Opozycja przejmuje władzę

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że rośnie zainteresowanie udziałem w wyborach - 65,2 proc. ankietowych na pytanie, czy zamierzają pójść i oddać swój głos, odpowiedział: zdecydowanie tak lub raczej tak. Z obliczeń Onetu wynika, że PiS zdobędzie 191 mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelska może liczyć na 155 miejsc, a Trzecia Droga na 41. Lewica może otrzymać 37 mandatów w Sejmie, a Konfederacja 35. Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość nawet w koalicji z Konfederacją nie uzyskuje większości.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 3-4 października 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).