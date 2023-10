Dziś wieczorem odbędzie się debata wyborcza w TVP, w której Lewicę będzie reprezentować Joanna Scheuring-Wielgus. Krzysztof Gawkowski w Radiu ZET tłumaczyłdlaczego wybór padł na kobietę



- To jest wpisanie się w to, co od miesięcy mówiliśmy. Od miesięcy mówiono, że Lewica stawia na kobiety. Jestem dumny z tego, że taka polityczka wystąpi w starciu z mężczyznami, pokazując prawdziwe oblicze Lewicy, ale jednocześnie też mocny przekaz programowy, bo taki jest plan na tą debatę - mówił Krzysztof Gawkowski przewodniczący klubu Lewicy, w Gościu Radia ZET.

Wejdzie na debatę pięciu króli, a wyjdzie jedna królowa. To jest moja ocena tego, co się wydarzy- wskazał.

Debata wyborcza w TVP 2023

Debata wyborcza w TVP rozpocznie się dziś o godz. 18.30. Poprowadzą ją: Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Transmisja będzie dostępna na trzech kanałach: TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

W debacie PiS będzie reprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, Platforma Obywatleska przez Donalda Tuska, Lewicę będzie reprezentować - Joanna Scheuring-Wielgus, a Trzecią Drogę - Szymon Hołownia. Konfederacja wystawi Krzysztofa Bosaka, natomiast Bezpartyjni Samorządowcy - Krzysztofa Maja.

Politycy będą odpowiadać na pytania podzielone na sześć rund dotyczących: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Siódma, ostatnia runda, zostanie przeznaczona na swobodne wypowiedzi polityków.

Kolejność wypowiedzi została ustalona poprzez losowanie, czyli w każdej rundzie będzie ona inna.