W piątek w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej ukazał się kolejny spot wyborczy. Lider KO stwierdził w nim, że zwycięstwo w wyborach parlamentarnych nad PiS jest na "wyciągnięcie ręki", a różnice pomiędzy ugrupowaniami w wynikach sondaży są niewielkie.

"Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki"

Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. We wszystkich sondażach PiS nad KO ma przewagę od 1 do 4 punktów. I to jest nic. Ja też wiem jak wygląda ta tendencja. Że to się w tej chwili przecina. I też wiem, nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć jaką premię dostaje zwycięzca – stwierdził Tusk.

Zwrócił się także do wyborców o poparcie. Więc proszę was wszystkich, bez wyjątku, głosując na Koalicję Obywatelską zagłosujecie za zwycięstwem, za pokonaniem PiS-u – apelował lider KO.

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Kampania wyborcza i kampania referendalna zakończy się w piątek, 13 października, o północy. O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza i referendalna, która potrwa do końca głosowania w niedzielę.

Autor: Sławomir Radtke