Szymon Hołownia został zapytany, czy będzie nowym marszałkiem Sejmu.

Zdecyduje o tym Sejm 13 listopada - stwierdził w RMF FM.

W Trzeciej Drodze wychodzimy z założenia, że Polacy głosowali w tych wyborach na zespół, drużynę. Nikomu z nas - choć jedni są silniejsi, drudzy słabsi - nie dali mandatu do samodzielnego brania odpowiedzialności za państwo - tłumaczył.

Wcześniejsze wybory?

Na pytanie, czy PiS będzie chciało zorganizować wcześniejsze wybory, Hołownia odpowiedział: Może opowiadać, że gra na wcześniejsze wybory. To jest tak jak z ich opowiadaniem o większości. To jest kolejny argument do wewnątrz: "Panujemy nad sytuacją" - choć nie panują, "Jesteśmy w stanie coś zrobić" - choć nie są w stanie - przekonywał w RMF FM.