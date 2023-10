Szefem komisji został Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

O sprawę komisji na portalu X Adam Szłapka zapytał Sławomira Cenckiewicza "czy może przedstawić sprawozdanie z pańskiej działalności w Komisji?".

Cenckiewicz: Lubię Pana posła

Na te zaczepkę odpowiedział szef komisji. Lubię Pana posła bo ma dwa oblicza: prywatne lub po prostu bez kamer czyli dobre i rozsądne w dyskusji, i publiczne - skrajnie niemądre. Lubię za to pierwsze rzecz jasna, pamiętając o tych co mają oba oblicza niemądre - napisał.

Pan Profesor ma wiedzę i kompetencje. Wielka szkoda, że są wykorzystywane w złych przez szkodliwą siłę polityczną - odpowiedział poseł.

Panie Pośle kiedyś opadnie dym i otworzą się bramy tych więzień z których wyjdziemy i wtedy porozmawiamy normalnie - oby za późno nie było dla Polski! - napisał Cenckiewicz.

Jestem pewien, że w tej kadencji wyjaśnimy kulisy powstania Komisji Likwidacyjnej WSI i powołania w jej skład Tomasza L. Wystarczy, że powie Pan to co powiedział na Ściśle Tajnym posiedzeniu Komisji Służb Specjalnych. Pana to nie obciąża ale opinia publiczna dowie się jak było - stwierdził Szłapka.