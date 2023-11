Glapiński przed Trybunał? Gronkiewicz-Waltz nie wyklucza

Była prezes polskiego banku centralnego powiedziała, że "różne rzeczy się wydarzyły, jest to całkiem możliwe, ale trzeba to rzetelnie uzasadnić". Potencjalne zarzuty wobec Adama Glapińskiego mogłyby "polegać na tym, że finansował budżet bezpośrednio”. Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz tego prezes Glapiński robić nie powinien. Nie wolno finansować bezpośrednio budżetu. Tylko musi być to rynkowe finansowanie – dodała była szefowa NBP.

Nowy szef NBP

Gronkiewicz-Waltz była pytana również o to, kto mógłby w przyszłości objąć stery banku centralnego. Wskazała na ekonomistę Jakuba Borowskiego. Wszyscy, którzy są głównymi analitykami w bankach, oni są do tego przygotowani – stwierdziła.

Była prezes NBP odniosła się także do przedwyborczych obniżek cen paliw, które wzrosły po wyborach. Jak się tak zbijało ceny przed wyborami, to teraz trzeba to wyrównać, żeby firma miała dobre wyniki, a prezes Obajtek mógł się pochwalić - oceniła.